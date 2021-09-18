مبابي يجتاز إصابة الكاحل



باريس (رويترز)

من المتوقع أن يكون كيليان مبابي ضمن تشكيلة فريقه باريس سان جيرمان، في مباراته بالدوري الفرنسي لكرة القدم في مواجهة ضيفه ليون غداً الأحد، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، رغم أن النادي سيراجع حالته قبل المباراة أيضاً.

وقال مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، إن المهاجم الفرنسي الدولي يتعافى جيداً من الإصابة، التي تعرض لها خلال تعادل فريقه 1-1 مع كلوب بروج البلجيكي الأربعاء الماضي. وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم السبت: تدرب مبابي مع المجموعة مع بعض الحذر، نحن سعداء بوضعه الحالي وغداً سنرى كيف ستكون الاستجابة من جانبه.

ويتوقع أن يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة من البداية في ملعب فريقه، بعد أن شارك لمدة 30 دقيقة في الفوز 2-صفر على ستاد رانس في الشهر الماضي، كما شارك في مباراة كلوب بروج كاملة.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بعد حصوله على العلامة الكاملة في أول خمس جولات، متقدماً بفارق سبع نقاط على ليون، الذي فاز في مباراتيه الأخيرتين بعد بداية غير مستقرة، لكنه فاز 2-صفر على رينجرز الإسكتلندي في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وسيخوض سان جيرمان مباراته المقبلة أيضاً من دون مدافعه المخضرم سيرجيو راموس، الذي يتعافى من إصابة في الفخذ الأيسر، كما سيغيب لاعب الوسط ماركو فيراتي، الذي لم يكتمل بعد تعافيه من إصابة في الركبة، تعرض خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.