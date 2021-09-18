110 ملايين يورو عقد ميسي مع سان جيرمان

رضا سليم (دبي)

أزاح الإعلام الفرنسي الستار عن تفاصيل صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، والتي يتقاضى خلالها 110 ملايين يورو على مدار 3 مواسم، وتلقى "البرغوث" طعنتين من قبل، حيث تم تسريب عقده مع ناديه السابق برشلونة، كما تم تسريب العقد الذي كانت إدارة النادي الكتالوني قد جهزته للتوقيع عليه.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن المكاسب المالية التي سيحصل عليها المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان، الذي ضمه بين صفوفه قادماً من برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد فشل النادي الإسباني في تجديد عقده.

وبحسب صحيفة "ليكيب" سيتقاضى ميسي 110 ملايين يورو، إذا أكمل المواسم الثلاثة المنصوص عليها في عقده مع النادي الباريسي، مع العلم أنه وقع عقداً مدته موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن النجم الأرجنتيني سيحصل على 30 مليون يورو عن الموسم الجاري، بينما سيزيد هذا المبلغ بمقدار 10 ملايين يورو في الموسمين الثاني والثالث من عقده، تحت بند الولاء ليصبح 40 مليون يورو.

وتعد هذه المبالغ مساوية تقريبا لما يتقاضاه زميله نيمار دا سيلفا، الذي جدد مؤخراً عقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتى عام 2025، مع استثناء أن عقد المهاجم البرازيلي لا يشمل زيادة مع مرور السنوات، بل بالعكس سيقل على مدار الأعوام.

ولا تشمل المبالغ التي يتقاضاها ميسي المكافآت التي سيحصل عليها نظير الأهداف الجماعية أو الفردية، التي يمكن أن يحققها اللاعب والفريق من الآن وحتى نهاية الموسم.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية أن ميسي يفكر في شراء قلعة بينك بالاس، والذي يطلق عليه "القصر الوردي" مقابل 41 مليون جنيه استرليني بدلاً من إقامته الحالية بأحد الفنادق بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

ويعد "القصر الوردي" ذو تاريخ عريق، حيث تم بناؤه عام 1899 واستضاف الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول لثلاثة أيام عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية، وتصل مساحته إلى ألفي متر مربع ويقع غرب باريس بالقرب من مقر تدريب فريق باريس سان جيرمان.





