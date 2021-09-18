«الزعيم».. الانطلاقة الأفضل منذ 4 أعوام

معتز الشامي (دبي)



بالفوز الرابع على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، حقق العين بداية رائعة حتى الآن، جمع خلالها «العلامة الكاملة» بـ «12 من 12 نقطة»، عاد بها إلى الواجهة من جديد، واستمر في صدارة البطولة، وعادت معه المتعة والأداء الرشيق، وأصبح أكثر ثباتاً في مسيرته نحو المنافسة بقوة على «الدرع»، منذ آخر تتويج موسم 2017-2018، وبهذه المحصلة يكون «الزعيم» قد حصد «النقاط الكاملة» للمرة الأولى خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وقدم «البنفسج» أداءً لافتاً أمام اتحاد كلباء «القوي»، إلا أنه لم يستطع الصمود أمام هجمات العين، الذي صعق «النمور» بـ «رباعية» مقابل هدف، في لقاء «الجولة الرابعة» على استاد هزاع بن زايد.

وتعدت تلك المواجهة مجرد أنها لقاء في الدوري، وباتت مؤشراً بث مزيداً من الاطمئنان في قلوب «الأمة العيناوية»، في ظل وفرة العناصر القوية التي أعادت هيبة «الزعيم»، وفي إطار الروح القتالية العالية التي يؤدي بها الفريق، خاصة بعد وصول المغربي سفيان رحيمي، الذي أصبح يشكل ثنائياً مزعجاً لأي دفاع مع لابا كودجو الهداف الخطير لـ «البنفسج».

وتحول الثنائي «لابا- رحيمي» إلى عنصر من عناصر القوة في تشكيلة المدرب الأوكراني ريبروف صاحب البصمة الفنية القوية، حيث وصل لابا إلى «الهدف 38» مع «الزعيم» في الدوري، بجانب صناعة 8 أهداف خلال 3603 دقائق، منذ أن دافع عن ألوان الفريق.

وفي المقابل، تألق سفيان رحيمي القادم من الرجاء المغربي، والذي أصبح يخطف أنظار جماهير ناديه السابق، لمتابعة مباريات «البنفسج» و«دوري أدنوك للمحترفين»، وهو ما يعكسه الاهتمام الكبير بـ «دورينا» في الإعلام المغربي، منذ انتقال اللاعب هذا الموسم إلى «الزعيم»، وزاد من هذا الشغف، نجاح رحيمي في وضع بصمته سريعاً، عندما صنع هدف الفوز أمام بني ياس في «الجولة الثالثة» لزميله لابا كودجو، وسجل هدفاً أمام اتحاد كلباء ضمن «الجولة الرابعة»، كما كان أخطر اللاعبين على المرمى، وشكل مع لابا خطورة مستمرة طيلة فترة مشاركته.

ولمس رحيمي الكرة 84 مرة، ونجح في القيام بـ 32 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، وهو ما كان سبباً كافياً في إزعاج دفاع المنافسين خلال مباراتين ظهر بهما بقميص «البنفسج»، ليقدم أوراق اعتماده، بأنه صفقة عيناوية رابحة هذا الموسم.