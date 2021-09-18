بإشراف أكاديمية فاطمة بنت مبارك.. «طائرة أبوظبي للسيدات» إلى الشارقة





أبوظبي (الاتحاد)

غادرت اليوم بعثة فريق نادي أبوظبي للسيدات لكرة الطائرة التابع لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إلى الشارقة، لإقامة معسكر تدريبي لمدة 5 أيام، يتدرب خلاله اللاعبات على فترتين صباحية ومسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية، والتعرف على أحدث التكتيكات الحديثة في لعبة كرة الطائرة.

ويترأس الوفد ويشرف عليه السيدة فاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، حيث تضم البعثة 16 لاعبة، على رأسهم كابتن الفريق اللاعبة مريم البلوشي والمدربة نيكي.

وتقيم الأكاديمية المعسكر الأول في إطار سعيها الدائم لإعداد وتجهيز لاعبات على مستوى عالٍ من اللياقة البدنية والجاهزية، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة بشكل احترافي، حيث يعتبر انضمام عدد من المواهب الصاعدات إلى فريق حديث، يعد هو الإنجاز الحقيقي والثمرة الأولى من ثمار الاهتمام والمتابعة المستمرة لمجلس إدارة الأكاديمية للرياضات المختلفة.

وتهدف الأكاديمية من تنظيم مبادراتها إلى تقديم الدعم بشكل مباشر في جعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، ما يضمن لها تبني أسلوب حياة صحي ونشط، ويعزز غرس قيم الروح الرياضية في الوعي العام لدولة الإمارات، بدعم لا محدود من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

وأكدت فاطمة العامري، أن الاختيار وقع على هذه المجموعة من اللاعبات للانضمام إلى المعسكر، لما تتمتع به من موهبة وشغف وعزيمة خلال فترة التدريب والإعداد السابقة، وكذلك المواصفات الجسمانية. وأضافت: الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبات الواعدات المنتظر أن يقدمن مردوداً جيداً خلال بطولة الدوري المقبلة، وأكدت أن الباب مفتوح أمام جميع الموهوبات في كرة الطائرة للانضمام للفريق في المراحل القادمة.