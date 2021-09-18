الشعفار يترشح لمنصب نائب رئيس «دولي الدراجات»



دبي (الاتحاد)



قدم أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وذلك لخوض الانتخابات المقررة في العاصمة البلجيكية بروكسل 24 سبتمبر الجاري.

ويتنافس 8 مرشحين للفوز بـ3 مقاعد لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، يتقدّمهم أسامة الشعفار، ووجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، وإنريكو ديلا كاس رئيس الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رئيس اتحاد أميركا الجنوبية، و4 مرشحين آخرين من أوروبا وأميركا وأستراليا ونيوزيلندا.

وغادر الشعفار إلى بلجيكا مع فريق عمله المكون من عبد الناصر الشامسي وحارب العلي المكلفين بالعلاقات الدولية في الاتحاد الآسيوي، وفابريزيو دي أميجو مستشار رئيس الاتحاد الآسيوي، لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الجمعة المقبل.

ويحظى الشعفار بدعم إماراتي كبير وثقة الأسرة الدولية لرياضة الدراجات الهوائية، بفضل ما حققه من نجاحات في كل المناصب الرياضية التي شغلها طيلة مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً، حيث يتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي منذ 2017، واحتفظ بمنصبه لدورة جديدة في مارس الماضي، وترأس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية لمدة 8 سنوات، وتمكن خلال هذه الفترة من تحقيق نقلة نوعية في هذه الرياضة على مستوى نتائج منتخباتنا الوطنية عربياً وقارياً، ولعب دوراً مهمّاً في توسيع قاعدة ممارسي الدراجات في الإمارات.

وشغل الشعفار منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي، وعضوية اللجنة المنظمة العليا لطواف الإمارات، ومؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، وفي حال فوزه في الانتخابات سيكون الشعفار أوّل رئيس للاتحاد الآسيوي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.

وصرّح الشعفار أن فرص الفوز بأحد المقاعد الثلاثة قائمة، لكنها تحتاج بالتأكيد إلى جهد كبير، موجهاً الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود لأبناء الإمارات لتولي المناصب القيادية في الاتحادات الدولية، وقال: قررت خوض الانتخابات للاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها خلال مسيرتي الطويلة في رياضة الدراجات محلياً وقارياً، ولديّ ثقة كبيرة في الفوز بأحد المقاعد.

وأضاف: تحظى الإمارات بسمعة طيبة في عالم الدراجات الهوائية، بفضل دعمها لهذه الرياضة واستضافتها للعديد من الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.