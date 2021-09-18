برشلونة يريد ضم ستيرلينج في «أوائل 2022»

برشلونة (أ ف ب)

أفادت صحيفة «سبورت» الكتالونية بأن برشلونة يسعى للحصول على خدمات الجناح الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية أوائل 2022.

وأشارت الصحيفة الى أن برشلونة أراد ضم ستيرلينج هذا الصيف، وحتى أن مدير عمليات الكرة في النادي الإسباني ماتيو أليماني سافر الى مانشستر، وحاول حسم الصفقة التي تضمنت الإعارة، أو حتى التخلي عن المهاجم الإسباني أنطوان جريزمان الذي عاد إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد، أو مواطنه عثمان ديمبيلي أو سيرجيو روبرتو لبطل الدوري الممتاز.

وزعمت «سبورت» أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، إلا أن ذلك لن يثني برشلونة عن المحاولة مجدداً، في فترة الانتقالات الشتوية، رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها، والتي أدت هذا الصيف إلى رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورأت الصحيفة الكتالونية بأن مهمة الحصول على ستيرلينج لن تكون سهلة، لكن برشلونة يمني النفس بمساعدة من مدرب السيتي الحالي ومدربه ولاعبه السابق بيب جوارديولا، من أجل جعل هذه الصفقة ممكنة، والسماح للدولي الإنجليزي بترك «استاد الاتحاد» الذي وصل اليه قبل سبعة أعوام.

وما يعزز إمكانية التوصل الى اتفاق بحسب «سبورت»، أن ستيرلينج وجد نفسه مهمشاً في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز، في ظل انضمام جاك جريليش من أستون فيلا، ووجود النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الجزائري رياض محرز، الإسباني فيران توريس، البرازيلي جابريال جيسوس وفيل فودن.

ولم يخض ستيرلينج أي مباراة كاملة في المراحل الأربع الأولى من الدوري الممتاز، ولعب أساسياً مرة واحدة في المباراة الافتتاحية التي خسرها فريقه ضد توتنهام صفر-1 وخرج في الدقيقة 70، فيما شارك بديلاً في المباريات الثلاث الأخرى التي فاز بها رجال جوارديولا.

كما لعب بديلاً في مباراة دوري الأبطال في منتصف الأسبوع والتي فاز بها السيتي على ضيفه لايبزج الألماني 6-3، ودخل في الدقيقة 71.