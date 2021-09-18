كلوب: تياجو لاعب «جولف»



ليفربول (رويترز)



قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إنه يتوقع عودة لاعب وسط فريقه تياجو ألكانتارا إلى التألق من جديد بعد تعرضه لإصابة في الركبة ومعاناته بسبب العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقبل عام بالتمام والكمال انضم الإسباني الدولي ألكانتارا إلى ليفربول قادماً من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في صفقة قدرت تقارير قيمتها بنحو 20 مليون جنيه استرليني «27.5 مليون دولار»، وشارك في 34 مباراة في جميع المنافسات، من بينها 24 مباراة في الدوري في الموسم الماضي.

وقال الألماني كلوب عبر موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت: «انضم إلى فريقنا وأصيب بـ «كوفيد» وتعرض للإصابة في الركبة، هذا بالتأكيد يجعل الأمور أكثر صعوبة، لكنه كشف عن حقيقة جوهره كلاعب وما يمكن أن يقدمه لنا، ولهذا فإننا ننتظر الكثير منه مستقبلاً بكل تأكيد».

وأضاف كلوب: «هو بالفعل شخص جيد وصاحب شخصية متميزة وبالتأكيد هو لاعب من الطراز العالمي».

وأشار كلوب إلى أن تياجو «30 عاماً» تأقلم مع أسلوب اللعب في ليفربول، وأشاد بقدرات ومهارات اللاعب، قائلاً إنه يشبه لاعبي الجولف في التعامل بدقة مع الكرة، وأردف كلوب قائلاً «أحب أسلوبه في اللعب».