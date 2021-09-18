سان جيرمان يلاقي نجوم الهلال والنصر في الرياض



الرياض (أ ف ب)



يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة ودية في كرة القدم مع نجوم الهلال والنصر السعوديين في يناير المقبل في الرياض، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية ونادي العاصمة الفرنسية.

وفي بيان لها على موقعها الرسمي، كتبت هيئة الترفيه: «يسعد موسم الرياض الإعلان عن مشاركة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، ستجمع البطولة من مباراة واحدة، التشكيلة المرموقة لباريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر، أكبر فريقي كرة قدم في المنطقة».

أضافت أن المباراة ستقام في الأسبوع الثالث من يناير 2022.

ويُعدّ باريس سان جيرمان، من أبرز الأندية العالمية راهناً، وعزّز أخيراً صفوفه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، ليشارك إلى جانب النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم فريق العاصمة.

وغرّد رئيس الهيئة تركي آل الشيخ: «مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض».

وتسعى السعودية في الآونة الأخيرة لاحتضان العديد من الأحداث الرياضية العالمية، على غرار بطولة العالم لـ «الفورمولا -1»، نزالات الملاكمة العالمية والكأسين السوبر الإيطالي والإسباني في كرة القدم...

بدوره، أعلن سان جيرمان أنه سيواجه «فريقاً يتكون من لاعبي اثنين من أفضل الأندية السعودية: نادي الهلال ونادي النصر».

أضاف أن الفريق «سيعود للمرة الأولى منذ عام 2019 إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار جولة قطر الشتوية التقليدية من 16-20 يناير 2022، جميع لاعبي الفريق الأول سيقومون بهذه الرحلة، والتي ستبدأ بعد المباراة البيتية أمام بريست ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم».

وسيخضع سان جيرمان في الدوحة للتمارين في أكاديمية أسباير الرياضية، مستفيداً من «الظروف المناخية المثالية للبلاد في هذا الوقت من العام».