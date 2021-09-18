قرشي يتصدر سباق «نزوى» للدراجات



الشارقة (الاتحاد)



شهدت منطقة نزوى بالشارقة انطلاق موسم الدراجات الهوائية، بسباق الفردي العام لمسافة 66 كم للرجال، و33 كم للإناث، وبمشاركة كبيرة ومميزة ضمت فئات «الأندية كباراً وتحت 23 سنة والهواة المواطنين فرقاً فوق 40 سنة وتحت 40 سنة والهواة المواطنين فردي فوق 40 وتحت 40 سنة، والهواة المقيمين والإناث».

في ختام السباق الذي ضم 167 دراجاً ودراجة، قام منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات بتكريم أصحاب المراكز الأولى في كل فئة، رافقه خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد سند القبيسي النائب الثاني، وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكه، وخلود الظاهري عضوا مجلس الإدارة.

وأسفر السباق الافتتاحي عن فوز الدراج نور الدين قرشي من فريق تريك الإمارات بصدارة الترتيب العام، وتبعه الجزائري سفيان حدي، وجوهان هسلسو.

وفي فئة الهواة المقيمين فردي، حل سفيان حدي في المركز الأول، وتبعه الدانماركي جوهان هسلسو، والبريطاني هاري جرالد، وفي فئة تحت 23 سنة، فاز أسامة صباهي «النصر» بالمركز الأول، ومن بعده عمر كاظم «النصر»، ونواف البلوشي «شباب الأهلي»، وفي فئة الإناث حسم فريق شرطة دبي المركز الثلاثة الأولى عن طريق كارلا أوبرلزر، وفينا بوتابوفا، واقبيل أوسيم.

وفي منافسات الأندية للكبار، جاء متسابق شباب الأهلي المقيم جريجا بول في المركز الأول، وتبعه ألكسندر بولوشين من نادي أبوظبي، ومحمد الغافري من نادي أبوظبي أيضاً، وفي فئة الهواة مواطنين فردي فوق 40 سنة جاء عوض الهاملي أولاً، ومن بعده علي عيسى، وثاني الحمادي.

وفي فئة الهواة المواطنين فردي تحت 40 سنة، كان المركز الأول من نصيب سالم عبدالله، والثاني إبراهيم الغافري، والثالث محمد إبراهيم.

وفي فئة الهواة مواطنين فرقاً فوق 40 سنة جاء ماجد الجهوري في المركز الأول من فريق ربدان، وتبعه حميد محراب «تورك»، وعبدالله الحمادي «الوثبة».

وفي فئة الهواة مواطنين فرقاً تحت 40 سنة، جاء خالد البلوشي في المركز الأول، من فريق الشعفار جميرا، وتبعه ياسر البلوشي «شرطة دبي»، وعادل البلوشي «تريك إم 7».

في الختام، حرص منصور بوعصيبة على الإشادة بحجم المشاركة وتميز وحماس جميع الفئات المشاركة، وقال: إن عدد المشاركين الكبير لسباق نزوى الافتتاحي، يؤكد أن الموسم الجديد سيكون أكثر قوة وتميزاً وشراسة بين كافة الفئات المشاركة، وتمنى النجاح والتوفيق للجميع.