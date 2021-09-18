دياز يخطب ود جماهير «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



تباينت ردود فعل جماهير النصر، مع فوز «العميد» على ضيفه خورفكان 3-0، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وفي الوقت الذي حرصت فيه أعداد من أنصار «الأزرق» على التعبير عن استيائها بـ «لافتة»، في محيط استاد آل مكتوم، حملت عبارة «كفاية عبث انتهت اللعبة»، طالب البعض الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاستفادة من أجواء النتيجة الإيجابية.

وسعى الأرجنتيني رامون دياز مدرب «العميد»، لخطب ود جماهير «الأزرق»، مؤكداً على سعادته من أجل الجماهير بنتيجة الفوز الذي منح فريقه فرصة استعادة الثقة، بعد الخسارة أمام الجزيرة والتي لم يكن فيها النصر في مستواه المعهود، وقال: «رسالتي إلى جماهير النصر الحبيبة أن ينتظروا منا المزيد في الجولات المقبلة».

ولفت إلى أن الشعور بالضغط والقلق أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وقال: «أملك الثقة الكاملة في لاعبي الفريق، وجودة العناصر الحالية في التشكيلة وإمكانياتهم العالية، ونتطلع إلى تقديم الأفضل».

في المقابل، قال عبدالله التميمي حارس «العميد»، والذي نجح في الخروج بشباكه نظيفة، في مواجهة «النسور»: «نجحنا في تحقيق المطلوب بحصد نقاط الفوز الثلاث، في مباراة مهمة، بعدما دخلنا المواجهة بحماس كبير، والمشوار لا يزال طويلاً في الدوري وطموحنا الذهاب إلى أبعد نقطة».

ويستعيد النصر في مباراته المرتقبة أمام مضيفه الإمارات، ضمن الجولة الخامسة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأخير برأس الخيمة، جهود حارسه الأساسي أحمد شمبيه بجانب «جناح» الرأس الأخضر الدولي ريان مينديز الغائب في الجولتين الماضيتين بداعي الإرهاق.