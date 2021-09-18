مبخوت.. «3 أهداف» على «كتابة التاريخ»



مصطفى الديب (أبوظبي)



بعد تسجيله الهدف الثاني للجزيرة في شباك فريق الإمارات، أصبح علي مبخوت على مسافة ثلاث خطوات من كتابة التاريخ، بعدما ارتفع رصيده في الدوري إلى 172 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف فقط، عن فهد خميس الهداف التاريخي للبطولة، ويتبقى لمبخوت ثلاثة أهداف فقط، من أجل معادلة رقم فهد وأربعة من أجل تحطيمه.

ومن خلال معدل مهاجم الجزيرة والهداف التاريخي للمنتخب الوطني أيضاً، يمكن التأكيد على أن كسر هذا الرقم أصبح قريباً للغاية، بعدما بدأت ماكينة أهداف «القناص» في «الدوران»، بداية من الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، مثلما حدث الموسم الماضي، حيث صام عن التهديف لثلاث جولات، ثم انطلق في الجولة الرابعة.

وقبل التوقف، ينتظر هداف «فخر أبوظبي» مباراتين، الأولى صعبة للغاية أمام الشارقة، في ملعب الأخير، والثانية أمام العروبة، وربما تكون المواجهة الثانية أسهل، وربما تكون هي الفرصة المثالية لتسجيل «قناص» الجزيرة لعدد من الأهداف تمكنه من تحطيم رقم فهد خميس.