«رسمي الخالدية» المرشح الأقوى لكأس زايد في السويد



أبوظبي (الاتحاد)



يحتضن مضمار برو بارك بالعاصمة السويدية ستوكهولم، غداً «الأحد»، فعاليات «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، فيما يستضيف مضمار مونتبان الفرنسي، سباق «كأس الوثبة ستاليونز»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين، في معظم دول العالم لسباقات الخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس زايد «قوائم» للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1750 متراً، البالغة جائزته المالية 250 ألف كرونا سويدية، «8» من نخبة الخيول المقيمة في أوروبا، أبرزها المرشح الأول «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا.

ويقود «رسمي الخالدية» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 85 رطلاً، الفارس أندرياس جرابيبرج، بإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي، والذي حقق 6 انتصارات من إجمالي 8 مشاركات، والمركز الثالث مرة.

وينافسه على اللقب «أفجان» بقيادة كارلوس لوبيز، الفائز بـ «نسخة 2020»، ويبلغ تصنيفه 80، و«أيمن» البالغ تصنيفه 82 بقيادة الفارس فردريك جانتزكي، و«ديجلانو» بقيادة مالين هولمبيرج، وهما بإشراف المدربة السويدية ماريا اريكسون هاجمان.

وهناك «الكاسر» بإشراف جيمس أوين، وبقيادة الفارسة الانجليزية صوفي دويل، ويبلع تصنيفه 75، والفائز خمس مرات من إجمالي 16 مشاركة، إلى جانب «سهم الخالدية» بقيادة أولريكا هولمكويست.

ويستقطب سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية، لمسافة 2250 متراً بمضمار مونتبان الفرنسي، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على السباق البالغة جائزته 12 ألف يورو، أبرزها «يونس» بقيادة لورين ماثياس.

وينافس أيضاً «ايزنجود» بقيادة انتوني ويرل، و«روفيس» بقيادة ميريل كليمنت، و«فتون» بقيادة توريس كيلان، و«اسيدورا دو بوزلس» بقيادة وليام سميث، و«ايو دو مالنس» بقيادة الفارسة لوري فولارد.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.