الزيودي يشيد بإنجاز «أبطال الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)



عادت بعثة منتخب الأمل للجودو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بعد المشاركة الإيجابية في البطولة العربية للفرق والأندية البطلة التي أقيمت بالقاهرة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة 625 لاعباً ولاعبة من 10 دول عربية، وبإشراف الاتحاد العربي.

وهنأ العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية البعثة، التي شاركت بنجاح في البطولة العربية، مؤكداً أن «أمل» الجودو الإماراتي استحق الإشادة والتهنئة لتألقهم في «عربية القاهرة»، مشيداً بالدور الفاعل لاتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والتنفيذية، والذي أسهم في تطور اللعبة واتساع قاعدتها، بفضل جهودهم المتواصلة لتطويرها في مختلف الفئات العمرية، مشيداً بالنتائج التي تحققت خلال البطولة.



وخص الزيودي بالتهنئة شباب الإمارات الذين حصدوا 6 ميداليات ملونة، واعتلوا منصة التتويج، ورفعوا علم دولتهم عالياً خفاقاً، بفضل التألق اللافت لكافه اللاعبين المشاركين الذين عكسوا نوعاً من مستوى الجودو الإماراتي، رغم توقف النشاط على المستوى التنافسي في الموسمين الماضيين، ترجمة لتوجيهات الجهات العليا بضرورة التباعد الاجتماعي بسبب «جائحة كورونا».

وأكد الزيودي حرص نادي الفجيرة للفنون القتالية على التعاون الجاد والمستمر مع اتحاد المصارعة والجودو، بناء على توجيهات قيادة النادي العليا، بعدما شهدت الفترات الماضية إقامة المعسكرات المشتركة التي أسهمت في ارتفاع المستوى الفني للاعبين الصاعدين.

يذكر أن أبطال الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية استطاعوا أن يقدموا مستويات رائعة، رغم ظروف التوقف والإعداد لوقت قصير سبق البطولة، وجاء حصاد بعثة الجودو عبر كل من أحمد الجاك الفائز بالذهبية، وسعيد النقبي «الفضية»، ويزن مرشد بالميدالية البرونزية للشباب والفضية للناشئين، وعبد الرحمن محمد «الفضية»، ومنصور جمعة عبد الرحمن «البرونزية».