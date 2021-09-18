سالم عبدالرحمن.. الفوز الأول في «ماسترز الشارقة»



رضا سليم (الشارقة)



حصد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج الفوز الأول، في مشواره ببطولة الشارقة ماسترز الدولية في نسختها الرابعة، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، يتنافسون على جوائز 60 ألف دولار.

وجاء الفوز الأول لـ «الفتى الذهبي» على حساب الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسن على الطاولة الرابعة.

وفي مباراة مثيرة، تمكن الأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب المنتخب ونادي أبوظبي من إجبار المخضرم الأستاذ الدولي الكبير السويسري سيبايتيان بونجر على التعادل، وتقاسم المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين نقطة المباراة، مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني تيجران هاروتيونيان.

وشهدت الطاولة الثانية مفاجأة من «العيار الثقيل»، بخسارة بطل العالم للشباب وحامل لقب الشارقة ماسترز الثانية الأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو، على يد الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكادلشفيلي، فيما سيطر التعادل على الطاولة الثالثة بين بطل العالم للناشئين الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف، مع الأوكراني المخضرم الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف.

وتمكن الأستاذ الدولي الكبير الهندي أديبان بي، من انتزاع نقطة المباراة على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير البلغاري مومشل نيكولوف على الطاولة الخامسة.

وحقق المصري الأستاذ الدولي الكبير أدهم فوزي انتصاراً مستحقاً على الألماني الأستاذ الدولي الكبير ليفيو ناسبيانو، ومواطنه بطل العالم للشباب عام 2007 الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي الفوز على الأستاذ الدولي الألماني روبرت باسكين، وتمكن الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير، من انتزاع الفوز من منافسه الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني فيتالي بيرنادسكي.

وفي بداية متعثرة، خسر الأستاذ الدولي الكبير ايداني بويا من الأستاذة الدولية الكبيرة البولندية جولنتا زواجكا، والجدير بالذكر أن البطل الإيراني استطاع في بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي أقيمت في مدينة سوتشي في روسيا، تحقيق نتيجة غير مسبوقة بتأهله إلى ربع النهائي.

كان الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قد ألقى كلمة الافتتاح وجه فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لرعايته للبطولة ولجميع أنشطة النادي، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح البطولة، وخصّ بالذكر مجلس الشارقة الرياضي رئيساً وأعضاء والشركات الراعية للبطولة.

وأكد أن بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج أعادت الحياة الشطرنجية إلى الرقعة العالمية بعد التوقف الإجباري الذي شهدته الحركة الرياضية بشكل عام والأنشطة الشطرنجية على وجه الخصوص خلال العامين الماضيين.