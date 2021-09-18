«الفرعون» أفضل «جناح» في «البريميرليج»



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال المهاجم الإنجليزي المعتزل دارين بينت «37 عاماً»، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، هو أفضل جناح أيمن في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، مشيداً بما يقدمه مع «الريدز» منذ مجيئه عام 2017، قادماً من روما الإيطالي.

ورداً على سؤال لشبكة «توك سبورت»، يتعلق بمقارنة صلاح، بالمهاجم الإنجليزي جاك جريليش، قال بينت الذي لعب لمنتخب إنجلترا 13 مباراة، وسجل 4 أهداف: صلاح لاعب لا يصدق، وما زال هو الأفضل، وأراه فوق أي مهاجم في «البريميرليج».

وأضاف بينت الذي لعب لـ 9 أندية، أبرزها توتنهام وأستون فيلا وبرايتون وديربي كاونتي، واعتزل في 2018: مع تسليمي واعترافي بالمستوى المتميز الذي قدمه جريليش مع ناديه السابق أستون فيلا، ومع منتخب إنجلترا في «يورو 2020»، وحالياً مع مانشستر سيتي، إلا إنني أرى أن «مو» يتفوق عليه.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، إن مشاركة صلاح مع فريقه ضد كريستال بالاس في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي، ستكون المباراة رقم 150 في المسابقة بقميص ليفربول، وهو ما أكده أيضاً موقع «ترانسفير ماركت» للأرقام القياسية والإحصائيات، وأن صلاح الذي سجل 100 هدف في إنجلترا «98 هدفاً مع «الريدز»، وهدفان مع تشيلسي»، سيكون على موعد مع الوصول إلى رقم 100 هدف مع ليفربول وحده، إذا ما نجح في التسجيل هذا المساء.

يذكر أن صلاح هو أسرع خامس لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، وأول عربي، وثاني أفريقي يصل إلى 100هدف في تاريخ «البريميرليج»، حيث لا يسبقه على مستوى أفريقيا، سوى الإيفواري ديدييه دروجبا اللاعب السابق لتشيلسي الإنجليزي.