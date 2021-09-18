كافاني.. «إنما للصبر حدود»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن كان الأوروجواياني إدينسون كافاني، أحد صناع الموسم الكبير الأخير لمانشستر يونايتد، تراجع ترتيبه في قائمة المهاجمين بـ «أولد ترافورد»، بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، وعودة الإنجليزي جيسي لينجارد من الإعارة إلى وستهام.

ولم يشارك كافاني هذا الموسم إلا في 37 دقيقة فقط، ولكنه لم يسلم أيضاً من الإصابات، وهو الآن في مرحلة التأهيل، ولكن يتعين عليه أن يعرف من الآن الدور الذي سيلعبه مع «الشياطين الحمر» في قادم المباريات.

وضع كافاني أثار قلق عدد من نجوم الفريق القدامى، وعلى رأسهم البلغاري المخضرم ديميتار برباتوف، فقال: كافاني غير مبسوط، لقد شهد موسماً ممتازاً مع «اليونايتد»، وها هو يرى ترتيبه مهاجماً بالفريق يتراجع، والأكثر من ذلك أنه فقد قميصه رقم 7 لمصلحة البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأضاف برباتوف: أتمنى أن يكون النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني أميناً معه، ويبلغه بما ينتظره هذا الموسم.

وقال: أعرف جيداً مشاعر المهاجم الهداف عندما يظل حبيساً لدكة البدلاء، وأعرف ماذا أقول آنذاك، وأتوقع حالة القلق التي يعيشها يومياً، وحتى إذا كان كافاني شخصاً محترماً وملتزماً بخيارات المدير الفني، فإنه لا يمكنه أن يستمر على هذا الوضع، لأن صبر أي مهاجم كبير له حدود، وخاصة عندما يكون في آخر مشواره الكروي.

واختتم برباتوف حديثه بقوله: بصفتي مهاجماً سابقاً، أستطيع أن أشعر بما يشعر به، من هم في نفس مركزي، ولكنني أتفهم في الوقت نفسه أن عمل المدرب يتمثل في اختيار أفضل العناصر لتشكيلة الفريق، ومن المؤكد أن كل مهاجم يرغب في المشاركة، ويتملكه الحزن الشديد عند تركه على دكة البدلاء، أو استبعاده تماماً من قائمة الفريق.