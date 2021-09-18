شرط «البارسا» لعودة «الكون»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يتعجل برشلونة عودة نجمه الجديد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى التدريبات الجماعية للفريق، ويفضل استمراره في التأهيل، والتدريبات المنفردة بصالة الألعاب، لمزيد من الاطمئنان على سلامته التامة من الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق الموسم، وحرمته من اللعب طوال أكثر من 10 أسابيع. ورغم ذلك يعمل أجويرو على نفسه بصورة جيدة، واقترب من نهاية المرحلة الأخيرة لفترة التأهيل، ومن المقرر أن يعود إلى «المستطيل الأخضر» خلال أكتوبر المقبل.

وواجه «الكون» ظروفاً سيئة منذ انتقاله إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي، حيث انتهى عقده، إذ فوجئ برحيل صديقه ومواطنه ليونيل ميسي عن «البارسا»، ثم تعرض للإصابة، ويالها من بداية كارثية، إذ كان يأمل في خوض المباريات فور انتهاء فترة الإعداد، واللعب إلى جوار «البرغوث».

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أنه من المنتظر أن يشارك أجويرو في التدريبات الجماعية في منتصف أكتوبر.

وكان «الكون» قد عانى من الإصابات المتتالية في الموسم الماضي، عندما كان لاعباً في مانشستر سيتي، ولهذا لا يرغب هو الآخر في استعجال العودة إلى الملاعب، إلا إذا كان في كامل جاهزيته البدنية والفنية.

المعروف أن أجويرو فوجئ بحجم العمل المتواضع في تدريبات «البارسا»، مقارنة بمكان يعيشه مع السيتي، وقال تعليقاً على ذلك: كنا هناك نصل إلى ملعب التدريب قبل بدايته بساعة ونصف الساعة، ولكنهم هنا يحضرون قبل التدريب بنصف ساعة فقط، وعندما حاولت ذات يوم أن أذهب إلى صالة الألعاب مبكراً بمدة ساعة، وجدت كل الأنوار مطفأة، ما جعلني في حالة صدمة من نقص الاحترافية.