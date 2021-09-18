نافاس ودوناروما.. «مسألة اختيار»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يلعب الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما «الوافد الجديد»، من إيه سي ميلان إلى باريس سان جيرمان، إلا مباراة واحدة فقط مع فريقه، رغم وضعه المتميز بطلاً لأوروبا مع منتخب بلاده، وحصوله على لقب أفضل حارس في البطولة.

ومازال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني يفضل عليه الكوستاريكي كيلورنافاس، ويدفع به في المباريات، وآخرها أمام بروج البلجيكي، ضمن دور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وعندما سأل مراسل قناة «بلوس» الفرنسية بوكيتينو عن هذا الوضع، قال: ليس هناك شيء ثابت أو جامد، فيما يتعلق بحراسة مرمى الفريق، فهما حارسان كبيران، وللأسف لا يمكن إشراك إلا حارس واحد فقط، إلا إذا تم تعديل لوائح كرة القدم، بحيث تسمح بمشاركة حارسين في نفس الوقت، ونرى في كل مباراة على حدة من الأجدر بالمشاركة، إنها فقط مسألة اختيار.

وحتى الآن، لم يتذمر دوناروما، أو يعترض على وضعه حارساً بديلاً، لأنه مقتنع تماماً بأنه سيتجاوز نافاس، ويصبح رقم واحد في لحظة أو أخرى، وهذا ما أكده أيضاً مينو رايولا وكيل دوناروما لشبكة «راي سبورت» إذ قال: ليست هناك منافسة مع نافاس، «جيجي» سيصبح رقم واحد.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن مشاركة دوناروما في مباراة الفريق أمام أوليمبيك ليون في الدوري الفرنسي ستجيب على هذا التفاؤل الذي أبداه رايولا وموكله، أما إذا بقي الحال على ما هو عليه، ولعب نافاس أساسياً، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل التصريحات التي رددها رايولا مجرد دخان في الهواء؟!