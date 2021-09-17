«رباعية الزعيم»



معتز الشامي (دبي)



حصد العين «العلامة الكاملة»، للمباراة الرابعة على التوالي، بالفوز على اتحاد كلباء 4-1، مساء اليوم «الجمعة»، في مباراتهما باستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، وأحرز الأهداف سفيان رحيمي في الدقيقة الثانية، ولابا كودجو «هدفين» في الدقيقتين 10و26، وجوانكا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما سجل ملابا هدف «النمور» في الدقيقة 51.

شهدت المباراة تألق «الزعيم» واستمراره في الصدارة، بعدما حصد 12 نقطة، وتجمد رصيد اتحاد كلباء عند نقطتين.

وقدم «الزعيم» أداءً ولا أروع، استعاد به «هيبة البطل»، كما أحكم سيطرته على مجريات اللعب، بعدما وضحت دوافع اللاعبين بالقتال على الفوز في جميع المباريات، لاستعادة زمام المبادرة، والعودة إلى منصات التتويج، خاصة بطولة الدوري التي يحمل رقمها القياسي.