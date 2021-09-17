خليفة مبارك.. عودة بـ «الدموع» إلى الملعب «الأزرق»

معتصم عبدالله (دبي)

لم تكن العودة الأولى لخليفة مبارك مدافع خورفكان، إلى ملعب فريقه السابق «ستاد آل مكتوم» بنادي النصر، والذي رعى موهبة المدافع الدولي على مدار 12 عاماً، بقدر التوقعات بعدما مني «النسور» بالخسارة بـ«ثلاثية» أمام مضيفه «العميد»، ضمن الجولة الرابعة لـ«دوري أدنوك للمحترفين».

ومثلت المواجهة أمام «الأزرق» الأولى للمدافع خليفة مبارك أمام فريقه السابق النصر، بعدما تدرج في صفوف الأخير بداية بـ«الأشبال» موسم 2004- 2005 وصولاً إلى الفريق الأول، وانتهاء مشواره بنهاية عقده مع «العميد» موسم 2018- 2019، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي، وصولاً إلى محطته الحالية مع خورفكان، على سبيل الإعارة لمدة موسم.وخاض مبارك «27 عاماً»، والذي عانى في فترة سابقة من الإصابة بـ«الكسر» خلال مشاركته مع «الأبيض» في كأس آسيا 2019، قبل أن يعود إلى المشاركة تدريجياً، ويخوض مباراة واحدة مع «الفرسان» بديلاً أمام الظفرة في كأس الخليج العربي، خلال الموسم الماضي 2020-2021، ومشاركته الحالية أساسياً مع خورفكان، في مباراتي الوحدة 0-0 والنصر 0-3، في دوري «أدنوك للمحترفين».

وافتقد خورفكان في المواجهة أمام النصر، أمس الأول، لعدد من عناصره الأساسية، منهم الثلاثي جاسم يعقوب، البرازيلي كايكي جيسوس، ومهند خميس، بداعي شرط الإعارة مع النصر، وهو ما أثار حفيظة البرازيلي كايو زاناردي مدرب «النسور»، والذي عانى الغيابات بسبب شروط الإعارة، للمباراة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام الوحدة.

وقال زاناردي «بدون شك أنا ضد بند منع اللاعب المعار من المشاركة أمام فريقه السابق، والتي يجري تضمينها في العقود عادة، وأعتقد أنه شيء غير سليم، لأن الفرق الصغيرة تعتمد بالأساس على اللاعبين المعارين».

ورأى مدرب خورفكان، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام النصر، وقال «نتيجة التأخر في الشوط الأول لم تكن عادلة، بحكم الفرص المهدرة لفريقي، وكلفنا الاندفاع الهجومي قبول هدفين من المرتدات في الشوط الثاني، وإجمالاً فإن نتيجة المباراة لا تعكس الأداء المقدم من لاعبي فريقي»، لافتاً إلى أن فريقه استحق الأفضل أيضاً في المواجهات الصعبة الماضية لـ«النسور» في الجولات الثلاث الماضية، بعد الخسارة أمام العين 1-3، والتعادل مع الوصل 1-1 والوحدة 0-0.

في المقابل، شدد الأرجنتيني رامون دياز مدرب «العميد» على أهمية الفوز، وقال «احتجنا الفوز لاستعادة الثقة، وأعتقد أن الشوط الأول كان سجالاً بين الفريقين، واستغللنا كرة ثابتة لتسجيل الهدف الأول، قبل أن نتسلم زمام المباراة في الشوط الثاني، وكنا الأكثر تركيزاً».

وأشار إلى أن نجاح هجوم «العميد» في تسجيل 9 أهداف في الجولات الماضية، يتسق مع فلسفة الأداء الهجومي لـ«الأزرق»، وقال «يجب علينا في المقابل أن نقوي الجانب الدفاعي، ورسالتي لجماهير النصر أن ينتظروا المزيد والأفضل في الجولات المقبلة».

مشوار خليفة مبارك

2004- 2005: البداية بأشبال «العميد»

2012- 2013: التصعيد إلى الفريق الأول

2018- 2019: الموسم الأخير مع النصر

2020- 2021: أول مباراة بقميص شباب الأهلي

2021- 2022: الانتقال إلى خورفكان على سبيل الإعارة