ختام ناجح للنسخة الخامسة من «سباق عجمان للجري»

عجمان (وام)

اختتمت صباح أمس، فعاليات النسخة الخامسة من سباق عجمان للجري، الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمنطقة الزوراء السياحية، وشهد مشاركة 300 رياضي تنافسوا على ميداليات المسافات الثلاث للسباق، وهي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، إضافة إلى سباق فئة أصحاب الهمم والسباق الافتراضي.

وشهد حفل الختام حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث تم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل عن كل فئة، والتي تحمل مجسّم قلعة عجمان المعبرة عن تراث وتاريخ إمارة عجمان، بالإضافة إلى تتويج الفائزين بالفئات العمرية المختلفة وتوزيع ميداليات المشاركة التذكارية على جميع المشاركين عند خط النهاية.

وقال سعود الجسمي رئيس قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن السباق يعد من الأنشطة الرياضية الدائمة ضمن الأجندة الرياضية الخاصة بالإمارة، والتي تسعى من خلالها الدائرة إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية بشكل مستمر، ونشر الثقافة الرياضية ‏وجعل الرياضة أسلوب حياة مثالياً لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز تنوّع المنتج السياحي في عجمان.

ولفت إلى أن السباق يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية، وإعداد جيل جديد من الرياضيين من خلال استقطاب الشباب، ودعم وتطوير الأنشطة الرياضية على الصعيد المحلي لخلق أثر إيجابي في المجتمع، وإبراز الواجهة الرياضية والسياحية لإمارة عجمان على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع جميع الأفراد على ممارسة الرياضة، من خلال توفير الفعاليات والأجواء الملائمة لمختلف المستويات والقدرات والأعمار، وتعزيز ثقافة التسامح من خلال الرياضة المجتمعية التي تجمع مختلف الجنسيات التي تقيم بتجانس على أرض الدولة.