شاينا جاك.. «نهاية الكابوس»

سيدني (د ب أ)

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» الاستئناف المقدم لتمديد عقوبة الإيقاف لمدة عامين، المفروضة ضد السباحة الأسترالية شاينا جاك، وهو ما يعني أنها يمكنها العودة للمنافسات.

ورفضت محكمة «كاس» طلبات الاستئناف المقدمة من هيئة نزاهة الرياضة الأسترالية، التي كانت تسمى في السابق الوكالة الأسترالية لمكافحة المنشطات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» لتمديد فترة الإيقاف من عامين إلى أربعة أعوام.

وكانت فحوص المنشطات قد كشفت عن مادة محظورة في عينة جاك «22 عاماً»، قبل بطولة العالم 2019 التي أُقيمت في جوانجو بكوريا الجنوبية.