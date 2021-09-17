سلطان بن شخبوط يثمّن إنشاء هيئة الإعلام الإبداعي

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإنشاء هيئة الإعلام الإبداعي، والذي سيعمل على ريادة الدولة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويواكب التطور التي تشهده الدولة في مختلف المجالات.

وتهدف الهيئة إلى تعزيز نمو القطاع الإبداعي وتوفير البنية التحتية اللازمة لازدهار المؤسسات الإبداعية، من خلال التنظيم والإشراف على أنشطة الإنتاج الإعلامي الإبداعي لشركات القطاع الخاص، وتطوير المبادرات لجذب وتحفيز وتطوير المواهب في المجال الإبداعي، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تعمل الهيئة على تطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودعم وإطلاق الجوائز التي تساهم في تطوير الإنتاج الإعلامي والإعلام التفاعلي

وثمّن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتطوير وتنمية الإعلام الإبداعي ونشر الرياضات الإلكترونية في الإمارات، ودعم كل ما يصب في مصلحة الشباب وتنمية قدراتهم.

كما أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط بمساهمات القيادات الرياضية في الدولة بدعم الرياضات الإلكترونية، وذلك في إطار تقدير الجهود الكبيرة المبذولة مع فريق العمل بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، للارتقاء بالرياضة الإماراتية بشكل عام والرياضات الإلكترونية بشكل خاص.