السمعة السيئة تطارد لاتسيو بعد أزمة باكايوكو



روما (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا بشأن هتافات عنصرية مزعومة، أطلقتها جماهير لاتسيو ضد لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو لاعب ميلان الأسبوع الماضي في الدوري المحلي.

وذكر الاتحاد في بيان أن المدّعين العامين يدققون بلقطات فيديو من فوز ميلان 2-صفر على نادي العاصمة في ملعب سان سيرو يوم الأحد، بعد أن كشف باكايوكو وناديه أنه تعرض لسوء المعاملة. وجاء في البيان أن مكتب المدعي العام الفيديرالي فتح تحقيقًا ضد لاتسيو عقب الشكوى التي قدمها إيه سي ميلان.

وطلب «الروسونيري» من الاتحاد فتح تحقيق، بعد أن قال باكايوكو إن مشجعي لاتسيو ألقوا عليه، وعلى زميله المهاجم العاجي فرانك كيسييه إساءات عنصرية.

قال لاعب الوسط على إنستجرام إلى بعض مشجعي لاتسيو وصيحاتهم العنصرية تجاهي وتجاه أخي فرانك كيسييه، نحن أقوياء وفخورون بلون بشرتنا. لدي كل الثقة بنادينا لتحديد هويتهم.

وشكلت الانتهاكات العنصرية في ملاعب كرة القدم الإيطالية مشكلة خطيرة في المواسم الأخيرة، ويملك لاتسيو سمعة سيئة في البلاد بهذا الخصوص، مع ارتباط العديد من مشجعيه المتشددين منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل باليمين المتطرف.

واستهدفت هتافات القرود اللاعبين السود من قبل مشجعي أندية مختلفة في عدد من المناسبات.