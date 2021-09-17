عجمان والعروبة يكتفيان بـ«النقطة»



رضا سليم (دبي)



اكتفى عجمان والعروبة بـ «نقطة» التعادل بهدف لكل منهما، في مباراة الفريقين، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 5 نقاط، بينما حصل العروبة على «النقطة الثانية»، تقدم عجمان بهدف أحرزه مينا في الدقيقة الخامسة، ورد «الأخضر» بهدف التعادل عن طريق سعيد سليمان بالخطأ بمرماه، في الدقيقة 52.

لم ينتظر أصحاب الأرض كثيراً، بعدما سيطروا على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، ونجح «البرتقالي» في خطف هدف السبق، بعد مرور 5 دقائق، بتسديدة قوية من المهاجم بورليس مينا الذي رفع رصيده إلى 3 أهداف، وأصبح هداف فريقه، بعدما سجل في شباك النصر واتحاد كلباء والعروبة.

وانقلبت الطاولة على عجمان، بعد طرد المدافع السلوفيني ميرال في الدقيقة 30، بعد احتكاكه مع النيجيري كنجسلي مهاجم العروبة، ولجأ الحكم عمار الجنيبي إلى تقنية «الفار»، واتخذ قرار الطرد الذي رفع العدد إلى 6 بطاقات في «دوري أدنوك للمحترفين» على مدار 4 جولات وسبقه في الطرد، أحمد علي لاعب الظفرة، وبرونو دي أليفيرا من الجزيرة، والحسن صالح من الشارقة، وخمينيز من بني ياس، ومحمد الشحي لاعب عجمان.

ويلجأ الصربي جوران مدرب «البرتقالي» إلى إجراء تغيير، من خلال خروج عصام فايز، ودخول عبدالله صالح لتأمين الدفاع، بعدما اندفع لاعبو العروبة لإدراك التعادل، وهو ما لم يحدث على مدار 45 دقيقة من عمر الشوط الأول.

تغيرت النتيجة مع بداية الشوط الثاني، حيث أدرك العروبة التعادل بـ «النيران الصديقة»، بعدما سجل سعيد سليمان مدافع عجمان في مرماه بالخطأ في الدقيقة 52، وبعدها بدقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة العروبة، ونجح علي الحوسني حارس عجمان في التصدي لها عندما نفذها النيجيري كنجسلي مهاجم العروبة.

لجأ فتحي العبيدي مدرب العروبة إلى الدفع بكل الأوراق، حيث دخل أحمد خميس وأحمد إبراهيم وأحمد مال الله، من أجل تعديل النتيجة لمصلحته واستغلال فرصة طرد ميرال، إلا أن المواجهة وصلت إلى نقطة النهاية وتنتهي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال الصربي جوران مدرب عجمان: بدأنا المباراة جيداً، وسجلنا هدفاً، وحصل ميرال مدافع الفريق على بطاقة حمراء، وهو ما وضعنا في مشكلة، من خلال فقدان الكرة، ودفعنا ذلك إلى إجراء التبديلات، وما حدث في الشوط الأول تكرر في الثاني، حيث لجأ العروبة إلى اللعب على الكرات الطويلة، وسنحت لنا فرص للتسجيل، منها كرة أبوبكر تراولي في الدقيقة الأخيرة، ويجب أن نتعلم الدروس من هذه المواجهة، ونصحح أخطاءنا في المواجهات المقبلة. ووجه التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة الشكر إلى اللاعبين ووجه رسالة لهم، وقال: ارفعوا رؤوسكم، قدمتم مباراة كبيرة، وكنا الأقرب إلى الفوز بنقاط المباراة، وغيرنا طريقة اللعب بعد طرد ميرال لاعب عجمان، وأهدرنا ركلة جزاء، وأنا سعيد بالنقطة، والفريق يتطور، والأهم النتيجة الإيجابية والروزنامة صعبة، حيث لعبنا الوحدة والنصر وشباب الأهلي ثم عجمان، والأسبوع المقبل نواجه العين ثم الجزيرة. وأضاف: لاعبو فريقي أصيبوا بالحسرة لعدم الفوز، والذي كنا بحاجة ماسة له، ولكن أرى أن العودة من ملعب عجمان بنقطة، تمثل دافعاً معنوياً كبيراً لنا.