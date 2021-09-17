الرابعة» المفضلة لمبخوت والجزيرة إلى «العاشرة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

كرر علي مبخوت بداية الموسم الماضي بغيابه عن التسجيل مع الجزيرة في أول ثلاث جولات، قبل أن يظهر ويفتتح أهدافه في جولته المفضلة «الرابعة» وهو ما حدث هذا الموسم، حيث صام مبخوت في أول ثلاث مباريات، ولكنه افتتح أهدافه اليوم أمام الإمارات، عندما سجل هدف فريقه الثاني في المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على «الصقور»، ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة من أربع مباريات.

وافتتح عمر تراوري التسجيل لفخر أبوظبي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، ثم عزز مبخوت عند الدقيقة 72، وقلص جوزيف قنادو الفارق عند الدقيقة 79، قبل أن يعاود البديل برونو تسجيل الهدف الثالث لفخر أبوظبي بعد دقيقتين فقط، وبعدها اختتم داسليفا أهداف اللقاء لصالح الإمارات في الدقيقة 86، مستغلاً خطأ علي خصيف في التمرير.

وأكد الجزيرة تفوقه التاريخي على الإمارات، بعد ما حقق فوزه الثالث عشر في عصر الاحتراف من أصل 17 مباراة، جمعت الفريقين، فيما فاز «الصقور» في ثلاث مواجهات جميعها على أرضه، بينما تعادل الفريقان مرة واحدة.

وحقق «فخر أبوظبي» العلامة الكاملة في المباريات التي جمعته مع الإمارات على أرضه في الدوري بعصر الاحتراف، حيث فاز في المواجهات ال 9.