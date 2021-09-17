«المبادرات المجتمعية».. أجمل أهداف أندية المحترفين

معتصم عبدالله (دبي)

يبرز الدور المجتمعي لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، جنباً إلى جنب مع نشاطها الرياضي، انطلاقاً من نهجها الوطني، وحرصها على تجسيد قيم التضامن والتلاحم، وإيمانها بأهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع بالرياضة، لذا تنظم العديد من الأندية عبر إدارات وأقسام المسؤولية المجتمعية العديد من المبادرات المتنوعة والمختلفة في كل موسم وتستهدف مختلف فئات المجتمع.

كسوة الشتاء.. مبادرة الزعيم

انطلاقاً من الدور المهم الذي ظل يضطلع به نادي العين والشركات التابعة له، وتماشياً مع رؤية وقيم النادي المؤسسية، يحرص «الزعيم» على الاستمرار في مبادرته السنوية «كسوة الشتاء»، والتي يعمل خلالها سنوياً على توزيع الطرود الغذائية والأدوات الصحية والطبية والملابس الشتوية ومستلزمات الأطفال على العمال المنتسبين للنادي، ويستمر برنامج مساعداته طوال فصل الشتاء تحت إشراف قسم الاتصال المؤسسي بالنادي.

تدريبات أصحاب الهمم

بتعاون قسم المسؤولية المجتمعية بأكاديمية الكرة بنادي النصر، بالتعاون مع جمارك دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم، يُنظم النادي حصة تدريبية «عن بُعد» في إطار النشاط الصيفي لأصحاب الهمم، تحت إشراف المدرب مصطفى أبو إسماعيل الذي حث المشاركين على ممارسة الرياضة باستمرار واتباع العادات الصحية في التغذية.

«القلب الكبير» يزين قمصان «الملك»

زين شعار «مؤسسة القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، القمصان الرسمية للفريق الأول لنادي الشارقة في موسم 2020- 2021، لتحمل قمصان لاعبي «الملك» رسالة المؤسسة الإنسانية في مختلف الفعاليات والمبادرات التي ينظمها أو يشارك بها، إلى جانب أن تكون المؤسسة شريكاً إنسانياً في كافة المبادرات الخيرية والإنسانية المستقبلية التي يقوم بها النادي على المستويين المحلي والإقليمي.

الجزيرة يحقق أمنية طفل

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» بالتنسيق مع نادي الجزيرة الإماراتي، حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، في تحويل حلم أحد الأطفال في الاجتماع مع لاعبي فريقه المُفضّل، وأن يصبح لاعباً في الفريق لمدة يوم، وذلك تزامناً مع احتفالات المؤسسة بيوم الأمنيات العالمي الذي يُصادف 29 أبريل من كل عام.

ملاعب «الإمارات» مجاناً للجماهير

خصص نادي الإمارات العائد حديثاً إلى «دوري أدنوك للمحترفين» عدداً من الملاعب للجماهير مجاناً، وذلك انطلاقاً من مبادرات النادي المجتمعية وخدمة لجماهير ومحبي النادي، واستضاف مقر نادي الإمارات في وقت سابق، وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي يستضيف جموع أفراد المجتمع المستفيدين من أضاحي العيد.

شواطئ عجمان مسؤولية «البرتقالي»

يشارك نادي عجمان بالتعاون مع عدد من شرائح المجتمع المختلفة، في «حملة نظافة شاطئ عجمان»، ويشجع النادي من خلال الحساب الرسمي المشاركة في حملات النظافة، التي يقوم بها عدد من شرائح المختلفة في المجتمع من بينها «البرتقالي»، وذلك تأكيداً على دور قلعة البرتقالي في دعم المبادرات البيئية والمجتمعية الرائدة، وترسيخ قيم العمل التطوعي.