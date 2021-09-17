أذكياء العالم يكتبون المشهد الأول في «الشارقة ماسترز» للشطرنج

رضا سليم (دبي)

كتب 80 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، سيناريو ضربة البداية للنسخة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تصل مجموع جوائزها نحو 60 ألف دولار.

وحضر مراسم الافتتاح على الطاولة الأولى الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وعدد من الشخصيات وأعضاء النادي.

وأكد عيسى هلال الحزامي أن استمرار البطولة برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، هي رسالة واضحة للاهتمام بالنشء، موجهاً الشكر إلى مجلس إدارة النادي وفريق العمل، قائلاً: نفخر أن هذا النادي هو الأكبر في العالم ونتمنى لهم مزيد من النجاحات.

وقال الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد: البطولة أعادت الحياة إلى رقعة الشطرنج، ويكفي مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية، والبطولة خير ترويج للإمارات كونها تستضيف خلال الفترة المقبلة عدداً من البطولات العالمية، منها بطولة العالم وبطولة المدارس في إكسبو 2020، بالإضافة إلى بطولة العرب، وهو ما يعني أن رقعة الأذكياء تشهد زخما كبيراً خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعود بالنفع على أبناء الإمارات على المستوى الإداري والتنظيمي والفني.