إبراهيموفيتش: نقلت عقلية القمة إلى لاعبي ميلان





أنور إبراهيم (القاهرة)

لن يكون السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الملقب ب «السلطان» موجوداً في لقاء الصدمة والرعب بين فريقه إيه سي ميلان وفريق يوفينتوس مساء الأحد في الدوري الإيطالي «الكالشيو».

إبرا أعلن غيابه عن هذه المباراة بسبب معاناته من إصابة في قدمه، ولا يرغب في أن يخاطر باللعب. ورغم ذلك يواصل تدريباته المنفردة ولكنه يفضل ألا يخاطر بسرعة العودة إلى المستطيل الأخضر، إذ أن تورم كعب قدمه لن يسمح له باللعب.

هذا ما قاله «السلطان» خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الترويج لمنتج يرتبط بإحدى الشركات الراعية له.. وقال إبرا الذي لم يلعب سوى مباراة وحيدة منذ بداية الموسم بسبب مشاكله البدنية: ليس سراً أن أقول إن هناك مشكلة في قدمي ولن أخاطر بتحمل عواقب تدهور الحالة، لأنني أريد أن ألعب بقية الموسم كله، كما إنني لست الرجل الخارق «سوبرمان».

وأضاف النجم السويدي قائلاً: المشكلة إنني أشتغل كثيراً وأحب المعاناة. وعن أداء فريقه - في غيابه - أمام ليفربول في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والتي انتهت في أنفيلد بفوز«الريدز» 3/2، قال زلاتان: أنا سعيد بأداء الفريق، فتلك هي المرة الأولى بالنسبة لكثير من اللاعبين، التي يشاركون فيها في مباراة بدوري الأبطال، ورغم ذلك قدموا أداءً طيباً وكان بمقدورهم الفوز أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وعلق السلطان قائلاً: من لم يلعب في دوري الأبطال، ينقصه الشيء الكثير في مسيرته الكروية، وتابع: أثبت الروسونيري إنهم يمتلكون الآن عقلية أكثر صلابة وقوة وإنهم انتقلوا إلى مستوى أفضل بعد أدائهم الجيد في الموسم الماضي وإنهائهم الكالشيو في المركز الثاني بجدارة.

وقال إبراهيموفيتش: أعتقد إنني منحت زملائي هذه العقلية وأصبحوا يتفهمون تماماً إنهم مطالبون ببلوغ القمة، والوصول إلى المركز الثاني في الدوري، يعني إنه مازال هناك شيء ما للفوز باللقب، والفريق كله يعلم ذلك ويبذل اللاعبون أقصى جهدهم يومياً من أجل تحسين أدائهم ولديهم الرغبة والشغف، حتى اللاعبين الجدد تفهموا عقلية المجموعة.. وكل ما نحتاج إليه بعض التضحيات ومزيد من العمل، لأن الموهبة والمهارة موجودتان.