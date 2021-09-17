«الشعفار جميرا» بطل سباق نزوى للدراجات

الشارقة (الاتحاد)

توّج فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية بطلاً للسباق الأول بالدوري المحلي للموسم الرياضي 2021-2022، الذي نظمة اتحاد الدراجات الهوائية، بمنطقة نزوى بالشارقة لمسافة 66 كلم بمشاركة 167 دراجاً، يمثلون فرق الهواة المواطنين والأندية.

وفاز خالد البلوشي لاعب فريق الشعفار جميرا للدراجات بالمركز الأول بفئة الهواة مواطنين فرق تحت 40 عاماً، فيما حصل ياسر البلوشي من فريق شرطة دبي على المركز الثاني، وحل عادل البلوشي من فريق تريك أم 7 ثالثاً.

وشارك في فئة الهواة المواطنين 8 فرق، هي الشعفار جميرا للدراجات وترك أم 7 وربدان وشرطة دبي وتريك الإمارات وفريق تورك وفريق بي أر أي رايد.

وعبر عبدالناصر الشامسي مدير فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، عن سعادته بإحراز فريقه المركز الأول ومواصلة حصد النتائج الإيجابية، وانتقد بعض الأمور التنظيمية، حيث قال: لم يتم تكريم الفائزين عقب نهاية السباق، حيث انتظر اللاعبون اكثر من ساعتين في درجة حرارة مرتفعة للإعلان عن النتائج، ما تسبب في الشعور بإحباط كبير لدى اللاعبين.

وأكد الشامشي أن إعلان الاتحاد عن فتح باب التسجيل قبل موعد السباق بثلاثة أيام فقط، لم يكن بالقرار الصائب، كما أن إعلان روزنامة سباقات الموسم في شهر سبتمبر تأخر كثيراً مقارنة بالمواسم الماضية، مما أثر بالسلب على مشاركات وإعداد اللاعبين، ومنع بعضهم من المشاركة في سباق جزيرة الحديريات وغيره من السباقات، التي تتعارض في توقيتها مع سباقات اتحاد الدراجات.

كما اوضح الشامسي أن معظم فرق الهواة خاطبت الاتحاد رسمياً في السابق لفصل سباقات فئة الأندية عن فئة الهواة، حفاظاً على سلامة المشاركين وتجنب حوادث السقوط أو تكدس اللاعبين، دون تلقي رد رسمي بهذا الخصوص وتم دمج الفئات بأول سباق للدوري.