مويس يرفض الإفراط في الفرحة رغم إنجاز زغرب

لندن (د ب أ)

يرفض ديفيد مويس المدير الفني لفريق وستهام الإنجليزي لكرة القدم، الإفراط في الحماس، رغم أن فريقه أصبح أول فريق يفوز على فريق دينامو زغرب على أرضه في 14 مباراة بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفاز وستهام على بطل كرواتيا 2 / صفر أمس الخميس بهدفي ميشيل أنطونيو وديكلان رايس، في أول مباراة أوروبية لفريق وستهام منذ عام 2016.

ويأتي هذا الانتصار لوستهام بعد سلسلة من عدم الخسارة مع بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات.

وقال مويس: عند الخروج من بلاده والذهاب إلى زغرب، والتي نراها على الأرجح أصعب رحلة خارجية، يجب أن تقول أنه عمل جيد، نظراً لأنها المرة الأولى التي نتواجد فيها في هذه البطولة منذ فترة، وقام اللاعبون بعمل رائع.

وأضاف: دعونا لا نبالغ بشعورنا بالسعادة بهذا بالإنجاز، لعبنا مباراة واحدة في المجموعة وستكون هناك فرق كبيرة تدخل هذه البطولة عقب استئنافها بعد عيد الميلاد.

وتابع: لهذا السبب أواصل القول في مقابلاتي، دعونا نرى إذا كان بإمكاننا الحصول على كرة قدم أوروبية عقب عيد الميلاد، هذا ما أريد فعله.

ويلتقي وستهام مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بعد غد الأحد، وسيغيب عن اللقاء أنطونيو بسبب الإيقاف.

ويلعب وستهام مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي أمام ضيفه رابيد فيينا النمساوي يوم 30 سبتمبر المقبل.