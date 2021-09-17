«الألماني» يمنح كونتس الضوء الأخضر للرحيل إلى تركيا

برلين (د ب أ)

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه سيسمح لشتيفان كونتس بالرحيل عن تدريب المنتخب الألماني للشباب «تحت 21 عاماً»، في حالة اختياره لتدريب المنتخب التركي الأول.

وذكر الاتحاد الألماني اليوم الجمعة أنه "لا يرغب في الوقوف أمام الخطوة المقبلة في مسيرته.

ووصف الاتحاد الألماني نجاح كونتس مع منتخب تحت 21 عاماً وعلاقته الخاصة مع تركيا بأنه "تعبيراً عن الصداقة بين كرة القدم في ألمانيا ونظيرتها في تركيا.

وكان كونتس «58 عاماً» قد أعلن عن إجراء محادثات مع الاتحاد التركي، لكن لم يجر توقيع أي عقود حتى الآن.

ويسعى الاتحاد التركي لتعيين مدرب جديد للمنتخب يحل مكان شينول جونيش، الذي رحل عن تدريب المنتخب التركي عقب الخسارة 1 / 6 أمام المنتخب الهولندي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ولعب المهاجم الألماني السابق كونتس لموسم واحد في تركيا، ضمن صفوف فريق بشكتاش في 1995 / 1996.

وقاد كونتس منتخب الشباب الألماني للتتويج بلقب بطولة أوروبا لمنتخبات تحت 21 عاماً في 2017، وكذلك في نسخة العام الجاري، كما قاده للوصول إلى نهائي البطولة في نسخة 2019.

ويرتبط كونتس بعقد مع الاتحاد الألماني حتى عام 2023، لكنه أشار بعد خروجه مع منتخب تحت 23 عاماً من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو، إلى أنه يبحث عن تحد جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن اسم كونتس كان قد تردد ضمن المرشحين لخلافة يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني الأول، لكن هانسي فليك المساعد السابق للوف رحل عن تدريب بايرن ميونيخ وتولى المنصب.