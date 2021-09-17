ديمين وبورشيم أبطال سباق دبي للجري الثلجي

دبي (الاتحاد)

أسفرت النسخة الثانية من «سباق دبي للجري الثلجي»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، عن فوز البريطاني أوليفر ديمين بالمركز الأول في سباق 3 كيلومترات فئة الرجال، بعد حسمه للسباق في 18:38 دقيقة، تلاه الأميركي ريتش زيلنسكي في المركز الثاني بزمن 20:24، وحل الألماني ماركوس نيوجوبور ثالثاً بزمن 26:41 دقيقة.

وفي فئة السيدات فازت الجورجية ديانا جوجيتز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 26:11 دقيقة، تلتها الإماراتية نورة الغافلي في المركز الثاني بزمن 33:08 دقيقة، وحلت المصرية ولاء راغب في المركز الثالث بزمن 33:30 دقيقة.

وفاز هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال لسباق 5 كيلومترات بزمن قدره 29:02 دقيقة، تلاه أحمد الزعابي في المركز الثاني بزمن 36:30 دقيقة، وجاء دين سكايس في المركز الثالث بزمن 39:06، وفي فئة السيدات لسباق 5 كيلومترات، فازت بيا هانسك بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 35:00 دقيقة، تلتها إيمانويلا كوستيا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 45:07 دقيقة، وحلت أنا مولوي في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 51:28 دقيقة.

وحققت النسخة الثانية نجاحًا كبيرًا وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسار السباق، الذي يمتد إلى مسافتي 3 و5 كيلومترات في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

وحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، منافسات السباق الذي انطلق صباح الجمعة في قاعة «سكي دبي» بمول الإمارات، وشارك فيه المئات من المتسابقين من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن منتسبي مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من 4 متسابقين، يفصل بين انطلاقة كل مجموعة والأخرى فترة زمنية، حتى يتم تحقيق التباعد الجسدي بين المتنافسين، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.

ويساهم هذا السباق الفريد في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج، في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.