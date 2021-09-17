منتخب الدراجات يحلق بصدارة طواف صلالة الدولي





أبوظبي (الاتحاد)

توج منتخبنا للدراجات الهوائية بطلاً لطواف صلالة الدولي بجدارة، بعدما حسم صدارة المرحلة الرابعة والأخيرة من الطواف، التي جرت ظهر اليوم لمسافة 109 كم، وأسفرت على فوز الإماراتي خالد معيوف بصدارة السباق، تلاه القطري عبدالله عفيف في المركز الثاني، فيما حل دراج منتخب البحرين حسين محمد علي ثالثاً.

وبختام منافسات الطواف اليوم وبحساب النتائج الكاملة التي حققها منتخبنا على مدار المرحل الأربعة للطواف، يكون منتخبنا قد نجح في الفوز بصدارة الترتيب العام بجدارة ، كما حقق دراج المنتخب جابر المنصوري صدارة الفردي العام للطواف، محققاً القميص الأزرق، و خالد معيوف القميص الأخضر كصاحب أعلى نقاط.

وكان المنتخب السعودي حل في وصافة الترتيب العام للطواف، تلاه المنتخب العٌماني في المركز الثالث. وتعود بعثة منتخبنا محملة بثلاثة إنجازات دفعة واحدة، الأمر الذي يؤكد تميزه وتفوقه، وانه الأجدر والأقوى من حيث الاستعداد والإمكانيات على مستوى المنطقة.

وكان منتخب الإمارات للدراجات شارك في الحدث بتشكيلة واعدة من الدراجيين ضمت، سيف الكعبي، جابر المنصوري، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، سعيد سويدان، محمد الصباغ، وخالد معيوف، رافقهم في المهمة كل من عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وحمد الطنيجي كإداري، وجمال زرواطي كفني دراجات.

وثمن منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الإنجاز الذي حققه منتخبنا في أولى مشاركاته الدولية هذا الموسم، وقال إن النتائج المميزة التي تحققت ترفع المعنويات وتزيد من حماس المنتخب والقائمين عليه، لتحقيق نتائج أهم وأقوى خلال المشاركات الرسمية المقبلة.

وأكد عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني، سعادته بالإنجاز وبالنتائج التي حققها أبطال الإمارات خلال الطواف، وقال: ما تحقق يزيد من عزيمتنا ويجعلنا أكثر حرصاً واستعداداً لتحقيق أفضل النتائج خلال كافة المشاركات الرسمية المقبلة.

ووجه سويدان الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، سنداً للمنتخب من أكثر الداعمين له خلال الفترة الماضية.