50 بانوشاً ترسم لوحة «العالية» في مياه أبوظبي





مصطفى الديب (أبوظبي)

تبحر غداً في مياه أبوظبي، أشرعة سباق العالية للبوانيش الشراعية، «الجولة الثانية» لهذه الفئة، عبر السباق الذي يقام لمسافة 8 أميال بحرية وينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وأعلن النادي إغلاق باب التسجيل ظهر الخميس الماضي، حيث بلغ عدد البوانيش المسجلة 50 بانوشاً، تبحر للتنافس على نيل لقب السباق.

ويقام الحدث وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث اشترطت إدارة النادي على المشاركين إظهار ما يثبت الحصول على جرعات لقاح كوفيد 19 بالكامل من خلال تطبيق الحصن.

وأكد النادي عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد انتشار فيروس كوفيد 19، وطالب الجميع بضرورة الالتزام بها على الوجه الأكمل. وكان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، قد أعلن عودة نشاط السباقات بعد توقف صيفي استمر قرابة الثلاثة أشهر، وسوف يتم استكمال موسم 2021 بما يقرب من 13 حدثاً بين سباقات وبطولات.

من جهته وجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر لشركاء النادي والرعاة على الدعم الدائم والمستمر لكافة الفعاليات والسباقات التي ينظمها أبوظبي للشراع، مشيراً إلى أن دور الجميع مهم في النجاح الذي يتحقق على الأصعدة كافة سواء التراثية أو الشراع الحديث.

وعبر المهيري عند سعادته البالغة بعودة النشاط لاستكمال الموسم، مؤكداً أن الجميع داخل النادي على أهبة الاستعداد لتنظيم سباقات مميزة سواء ما يخص التراث الوطني الأصيل أو الشراع الحديث.

وأكد أن النادي لن يتهاون مطلقاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة إظهار ما يثبت الحصول على جرعات التطعيم كاملة، وكذلك علامة «إي» أو نجمة في تطبيق الحصن، حتى يتم قبول المشاركين، منوهاً إلى ثقته التامة في التزام جميع المشاركين بمختلف اللوائح والقوانين المنظمة لمختلف الأحداث والفعاليات.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع، معرباً عن ثقته التامة في التزام البحارة بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للسباق، وأهمها الإجراءات الاحترازية.