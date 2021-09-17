راشد الملا يغازل منصة مونديال الدراجات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

يتأهب بطل العالم راشد الملا ونجم فريق أبوظبي للدفاع عن لقبه يومي السبت والأحد، عبر أولى جولات بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تنطلق منافساتها في مدينة أولبيا الإيطالية، والتي تمثل أحد أكبر التجمعات الرياضية لهذه الفئة وسط مشاركة وحضور كبير من الأبطال في مختلف فئات البطولة، ويستعد راشد الملا للدفاع عن لقب فئة الحركات الاستعراضية، والذي توج به في آخر ثلاث مواسم على التوالي عبر البطولة العالمية.

ويعد الملا أحد أبرز النجوم الإماراتيين الذين تمكنوا من الظفر بلقب البطولة ثلاث مرات في آخر أربع مشاركات له، بعد أن بدأ مشوار المشاركة في 2016، ويأمل الملا في تجديد اللقاء مرة أخرى هذا الموسم مع المنصة، من خلال انطلاق المرحلة الأولى للبطولة اليوم، والمرحلة الثانية غداً وختام الجولة.

وتنطلق البطولة اليوم على مراحل من خلال موتو1 ومع العديد من الفئات، ويركز الملا على الفئة التي يشارك من خلالها فئة الحركات الاستعراضية، والتي تعد آخر فئات اليوم، فيما تنطلق غداً المرحلة الثانية وموتو2 لهذه الفئة وختام الجولة الأولى للملا.

وكان الملا قد شارك في أولبيا في موسمي 2018 و2019 عبر نفس البطولة، وأنهى المنافسة لمصلحته في المركز الأول بتحقيق أجمل حركات استعراضية عبر الفترة الزمنية المخصصة له، ويسعى جاهداً لتكرار صعود المنصة خلال هذه الجولة وتصدر الترتيب العام للمنافسة مع بداية الموسم.

من جهته نقل سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مؤازرة وتشجيع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إلى أعضاء الفريق المتواجدين حالياً في مدينة أولبيا استعداداً للمشاركة، وأكد الرميثي أن لقب فئة الحركات الاستعراضية هو أحد الألقاب العالمية التي يسعى فريق أبوظبي إلى الفوز بها خلال موسمه الحالي، وقال: نضع المنافسة على هذا اللقب ضمن أجندة البطولات التي تم التخطيط للظفر بها، ونحن متفائلون كثيراً بقدرة الملا على تحقيق ذلك.

وأشاد الرميثي بمستوى التحدي الذي يواجهه الملا عبر هذه الجولة، لا سيما وأن أولبيا هي محطة منتظرة للعديد من الأبطال، وبالأخص القادمين من مختلف أنحاء القارة الأوروبية للمشاركة، وقال: نثق في قدرات بطلنا الملا في مواجهة بقية الفرق وطموحات المشاركين، وأن يتمكن من الوصول للمركز الأول بتقديم الفاصل المهاري المنتظر والمعتاد منه كما نشاهد دوماً.

يأتي هذا فيما وصل النجم الإماراتي راشد الملا إلى المركز الخامس ضمن التصنيف العالمي لموقع أكوا بايك للدراجات المائية، بوصوله إلى النقطة 189 ليكون أول بطل إماراتي عربي يصل للمراكز الخمسة الأولى ضمن تصنيف فئة الحركات الاستعراضية.

الجدير بالذكر أن متصدر الترتيب هو الإيطالي روبرتو مارياني وصاحب رصيد المشاركة منذ 2011 في البطولة، حيث يمتلك 1250 نقطة، فيما حصد الملا 189 نقطة خلال مواسم قليلة فقط بدأت منذ 2016 ليكون بذلك قد وصل لمكانة عالمية مستحقة لابن الإمارات يسعى لتعزيزها بشكل أفضل في المواسم المقبلة.