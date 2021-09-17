التأجيل يطارد «خليجي 25»



الدوحة (أ ف ب)

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعاً يوم الاثنين المقبل، بحضور رؤساء الاتحادات الخليجية، لحسم مصير النسخة الخامسة والعشرين المقرّرة أن تقام في مدينة البصرة العراقية خلال ديسمبر ويناير المقبلين.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بتأجيل البطولة إلى موعد آخر، في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، إلى جانب ضغط كبير تعاني منه أجندة الاتحادات الخليجية محلياً وقارياً ودولياً.

وأكّد مصدر في الاتحاد الخليجي أن مسالة تأجيل إقامة البطولة ستتم مناقشتها خلال الاجتماع، وقال:

كل الأمور ستتضح عقب التئام الجمعية العمومية خلال اجتماع غير عادي، سيكون القرار النهائي بشأن البطولة منوطاً برؤساء الاتحادات الخليجية .

وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة اليمني حميد الشيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماع عقد الأربعاء برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطري لكرة القدم.

وتضغط بعض الاتحادات الخليجية باتجاه تأجيل «خليجي 25» إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال نوفمبر وديسمبر 2022.

وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاماً كبيراً خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي تقام في قطر من 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.

وتشارك منتخبات السعودية والعراق وعُمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، في حين ستعرف الأندية الخليجية مشاركات قارية بدوري أبطال آسيا، وفي الدوريات المحلية المضغوطة.