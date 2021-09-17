شباب الأهلي.. موعد مع كأس اليد





رضا سليم (دبي)

يتسلم فريق شباب الأهلي مساء غدٍ السبت كأس الإمارات لكرة اليد للرجال للموسم الماضي، وهي البطولة التي حصل عليها بقرار مركز التحكيم الرياضي، وتأجل تسليم الكأس إلى بداية الموسم الحالي، حيث حدد اتحاد اليد موعد التسليم عقب مباراة الفرسان ودبا الحصن، والتي ستقام بصالة الفرسان ضمن الجولة الثانية لدوري الأقوياء.

ويحضر عدد من أعضاء الاتحاد المباراة لتتويج الفرسان بالكأس والميداليات للمرة السادسة، بعدما فاز بها مواسم 2010-2011 و2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016.

وفاز الشارقة باللقب 4 مرات والعين 3 مرات ومثلها للجزيرة والشباب مرتين.كان الشارقة قد فاز بكأس البطولة بفارق الأهداف طبقاً للترتيب الأخير للدور النهائي للبطولة، باعتبار شباب الأهلي خسر من العين بقرار الاتحاد بعدما تقدم الأخير باحتجاج لإشراك الأول 4 لاعبين بدلاً من 3 لاعبين منهم أجنبي ومقيمان، وهو ما قبله اتحاد اليد واعتبر العين فائزاً 10-0 بعدما حسم الفرسان المباراة لصالحهم 29-22.

ودفع القرار إدارة شباب الأهلي للطعن على وتصعيد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي، الذي ألغى قرار الاتحاد واعتبر شباب الأهلي فائزاً، وجاء القرار وما يترتب عليه وهو ما منحه الكأس بعدما فاز على الشارقة في الجولة الأخيرة.

وتشهد صالة الملك الشرقاوي مواجهة نارية تجمع بين الشارقة والعين في قمة الجولة الثانية، وهي القمة الثانية المبكرة بعدما التقى الشارقة وشباب الأهلي في الجولة الأولى، وستشهد الجولة الثالثة قمة ثالثة تجمع بين العين وشباب الأهلي، وهي الفرق الثلاثة التي تنافست على القمة في الموسم الماضي.