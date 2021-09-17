الوصل والبطائح في رحلة البحث عن المفاجآت بكأس اتحاد السلة

علي معالي (دبي)

يبحث فريق البطائح عن تحقيق الإنجاز الأول بالتأهل لنهائي كأس الاتحاد لكرة السلة، عندما يلتقي غداً مع النصر على صالة نادي الوصل في مباراة الدور قبل النهائي، فيما يخطط الوصل إلى تحقيق المفاجأة، عندما يلتقي الشارقة على صالة نادي النصر وذلك في السابعة والربع من مساء الغد.

وفي المباراة الأولى، سيكون إمام عبدالبديع مدرب البطائح على موعد مع بمواجهة من طابع خاص ضد العميد الذي يتسلح بعدد من اللاعبين أصحاب الكفاءات العالية، كما يضم البطائح بين صفوفه في الوقت الراهن عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، ومنهم جاسم عبدالرضا أكبر لاعبي السلة المشاركين في البطولة «40 عاماً» في ظل غياب النجم النصراوي الكبير علي عباس عن المشاركة، حيث يعاني من الإصابة.

وفي مباراة الشارقة والوصل، يبحث أبناء «فهود زعبيل» عن تحقيق المفاجأة أملاً في أن يمثل الموسم الجديد عودة «الأصفر» إلى سابق قوته، في حين يرسم عبدالحميد إبراهيم مدرب «الملك» خطة الفوز، سعياً لأن يبدأ الفريق الموسم ببطولة معنوية، يكون لها تأثيرها الإيجابي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، حيث يشارك الفريق ومعه البطائح في بطولة الأندية العربية، التي تنطلق يوم 29 من الشهر الجاري وحتى 9 من الشهر المقبل وسط مشاركة عدداً من أقوى الفرق العربية وذلك في مدينة الإسكندرية المصرية.