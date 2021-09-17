القايد.. «قصة بطل» في نادي الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أقامت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، ضمن برنامج فعالياتها الرياضية والمجتمعية، فعالية «قصة بطل»، والتي قدمها بطل الإمارات، محمد القايد، المتوج بميداليتين، فضية وبرونزية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

حضر الفعالية، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبيد الغربي مدرب اللاعب، وذلك بصالة الألعاب الرياضية في الحزانة.

وهنأت إدارة الألعاب الفردية اللاعب على الإنجازات التي أسعدت الجميع، وأكدت أن الإمارات مليئة بالأبطال، والذين أثبتوا علو كعبهم، وحققوا عدداً من الإنجازات المسجلة باسم الدولة.

وأوضح القايد خلال حديثه أن الإصرار على تحقيق الهدف يظل هو الدافع لأي رياضي يبحث عن الوصول للعالمية، مشيراً إلى أن الوصول للأولمبياد يتطلب بذل جهد مضاعف، مبيناً أنه خضع لبرنامج تدريبات شاق، وخضع لبرامج استعدادات من جميع الجوانب من أجل تحقيقه هدفه.

وشرح بطلنا الأولمبي قصة تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عندما فاز بالميدالية الذهبية، ووصف شعوره عندما فاز بالميدالية الفضية في السباق الأول، لينطلق بعدها بعزيمة وإصرار لتحقيق الذهب، والذي كان من نصيبه في نهاية المطاف.

وأرسل صاحب الميداليتين الأولمبيتين في طوكيو، رسائل تحفيزية وتشجيعية للاعبي الألعاب الفردية داعيهم للنظر إلى أبعد والتحلي بالطموح العالي وبلوغ العالمية والوصول إلى الأولمبياد، مؤكداً أن الإمارات ولادة للنجوم الذين حققوا إنجازات كبيرة، ورفعوا علم الدولة في كبرى المحافل.

وفي ختام حديثه دعا القايد اللاعبين إلى مواصلة العمل وتنظيم أوقاتهم، والحرص على التغذية السليمة، والابتعاد عن السلبيات التي تؤثر على أداء اللاعب، من أجل تشريف الوطن وكتابة اسمه في سجل الأبطال.