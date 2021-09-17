شرطة دبي تختتم فعاليات مهرجان «كن رياضياً»





دبي ( الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات "كن رياضياً" المجتمعية، ضمن مبادرة الروح الإيجابية، بمشاركة أكثر من 3536 مشاركاً لمدة 3 شهور في نادي ضباط شرطة دبي.

وتنقلت فعاليات "كن رياضياً" بين عدة مناطق في إمارة دبي، حيث ظهرت في حديقة الصفا2، وكايت بيتش، وند الحمر، وأخيراً نادي ضباط شرطة دبي.

وقال العميد خالد شهيل، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجسيتي بالوكالة، إن المهرجان الرياضي، يأتي برعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتحقيقاً لأهداف مبادرة "الروح الإيجابية"، التي تنظمها شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من حكومة دبي، بما يرسخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم.

وأكد أن الفعاليات الرياضية المجتمعية، تمنح الفرصة لكافة أفراد المجتمع بمختلف فئاته للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة، مع الالتزام الدقيق بمعايير وتعليمات السلامة والوقاية المتبعة والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والجهات الحكومية، إضافة إلى منح الجمهور الفرصة للاستمتاع بالعروض الرياضية الجميلة المختلفة مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الرياضيين.

من جانبه، أكد العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مبادرة "الروح الإيجابية" التي انطلقت عام 2017، تستمر في تحقيق أهدافها بنجاح عبر جملة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والبرامج التوعوية الهادفة إلى بناء مجتمع آمن، وتستهدف جميع فئات المجتمع، لاسيما الشباب، لتمكينهم وإعطائهم أدواراً قيادية في التنظيم والمشاركة، بما ينعكس على بناء شخصياتهم ويعزز سلوكهم الإيجابي، ويصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل.