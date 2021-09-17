سان جيرمان.. «أشباح» و«كوابيس»!



باريس (أ ف ب)

بعدما اعتبر كثيرون أن باريس سان جيرمان، مع الثلاثي الهجومي الضارب الوافد الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار، سيكون في رحلة أمام كلوب بروج البلجيكي في منتصف الأسبوع، تلقى نادي العاصمة جرعة قاسية من الواقعية باكتفائه بالتعادل 1-1.

والآن، ينتقل تركيز سان جيرمان ونجومه الى الدوري الفرنسي حين يستضيفون ليون الأحد باحثين عن استعادة التوازن والمعنويات سريعاً، وتحقيق الفوز السادس في ست مباريات، لكن المهمة لن تكون بهذه السهولة ضد فريق فائز الخميس على رينجرز الاسكتلندي 2-صفر على ملعب الأخير في مستهل مشواره في «يوروبا ليج».

ولم ترحم الصحافة المحلية النادي الباريسي، بعد تعثره المخيب الأربعاء في مستهل منافسات المجموعة الأولى التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بنتيجة كاسحة على لايبزج الألماني 6-3.

ورأت صحيفة «ليكيب» الرياضية أن ثلاثي الهجومي «ميسي-مبابي-نيمار» بدا مثل «شبح» في أول مشاركة أساسية للنجم الأرجنتيني مع فريقه الجديد وفي أول مشاركة لهذا الثلاثي معاً.

وبدورها، رأت صحيفة «لو باريزيان» أن حلم رؤية «أم أن أم» أي ميسي-نيمار-مبابي معاً كاد يتحوّل إلى كابوس».

ومن المؤكد أن التعادل مع الفريق الذي يعتبر الحلقة الأضعف في المجموعة بالنسبة لمنافس وُصف كأحد أبرز المرشحين على اللقب، يشكّل ضربة معنوية كبيرة، ويعقد مهمة رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مجموعة تضم فريقين مثل سيتي ولايبزج اللذين فازا الموسم الماضي على النادي الباريسي.

وكانت مباراة الأربعاء في بروج ضد بطل الدوري البلجيكي تحذيراً لبوكيتينو بأنه لا يمكنه الاعتماد وحسب على نجومية ثلاثي الهجوم، بل بدا واضحاً أن الفريق افتقد في وسط الملعب لجهود الإيطالي ماركو فيراتي المصاب، والسنغالي إدريسا جانا جي الموقوف.

كما تأثر فريق بوكيتينو بغياب الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا للإيقاف، فيما لم يسجل الوافد الجديد الإسباني سيرجيو راموس حضوره حتى الآن مع الفريق بسبب الإصابة.

ويدرك المدرب الأرجنتيني أنه «علينا أن نتحسن» نعرف هذا الأمر، نملك فريقاً مذهلاً لكننا بحاجة الى التوازن، أن نكون خلاقين في التقدم الى الأمام لكن مع الصلابة في الخلف أيضاً، نحتاج إلى الوقت من أجل الوصول الى ذلك».

والحاجة الى الوقت هو ما طالب به الأرجنتيني في موسمه الأول مع النادي الباريسي الذي اكتفى في نهاية الأمر بالتنازل عن لقب الدوري لصالح ليل والخروج من نصف نهائي دوري الأبطال على يد خصمه المقبل في المسابقة مانشستر سيتي بالخسارة أمام الأخير ذهاباً وإياباً.

ومن المقلق بالنسبة لعشاق سان جيرمان مقارنة ما قدمه فريقهم في منتصف الأسبوع بالأداء الذي أظهره السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا أمام لايبزج.

لكن من الآن وحتى موعد استضافة السيتي في الجولة الثانية المقررة في 28 الشهر الحالي، سيكون ميسي تأقلم بعض الشيء مع فريقه الجديد من خلال ثلاث مباريات محلية سيخوضها من الآن وحتى موعد تجديد اللقاء بمدربه السابق في برشلونة.

ويبدأ ميسي هذه المباريات الثلاث الأحد في أقوى مواجهة محلية لفريقه الجديد منذ انطلاق الموسم الجديد من «ليج 1»، إذ يستضيف ليون الذي خرج منتصراً 1-صفر من آخر زيارة له إلى «بارك دي برينس».

ورغم صعبة المهمة، لا يبدو أحداً باستطاعته الوقوف محلياً بوجه سان جيرمان هذا الموسم، إذ يتصدر حالياً بـ15 نقطة كاملة، وبفارق 4 نقاط عن أنجيه الثاني بعد 5 مراحل فقط، مسجلاً 16 هدفاً فيما اهتزت شباكه 5 مرات.

وبعدما بدأ الموسم بتعادل، ثم خسارة قاسية أمام مفاجأة الموسم أنجيه «صفر-3»، استعاد ليون توازنه بقيادة مدربه الجديد الهولندي بيتر بوس وجمع سبع نقاط من ثلاث مباريات ثم حقق الخميس فوزاً لافتاً في «يوروبا ليج» في أرض بطل اسكتلندا.

وعزّز ليون صفوفه هذا الموسم بنجم دفاع بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتنج الذي شارك كبديل في مباراة المرحلة الماضية ضد ستراسبورج 3-1 ثم لعب أساسياً الخميس ضد رينجرز.

وعلى بطل مونديال 2014 أن ينسى همومه القضائية وغرامة الـ1.8 مليون يورو التي فرضت عليه بسبب ضربة صديقته السابقة قبل ثلاثة أعوام، من أجل التركيز على مراقبة الثلاثي الضارب لسان جيرمان في مباراة الأحد.

وبعدما قاد ليل إلى لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2011، يقدم كريستوف جالتييه بداية مغامرة رائعة مع فريقه الجديد نيس الذي يستضيف موناكو الأحد وفي جعبته 9 نقاط من أربع مباريات «توقفت مباراته مع مرسيليا بسبب الشغب وستعاد في 27 أكتوبر»، معولاً على دفاعه الرائع الذي لم تهتز شباكه حتى الآن.

وفي المقابل، يحل ليل البطل السبت ضيفاً على لنس الخامس وهو قابع في المركز الثاني عشر بعد اكتفائه بخمس نقاط في خمس مباريات بقيادة مدربه الجديد جوسلين جورفنيك.

وسيحاول مرسيليا، القادم الخميس من روسيا بتعادل 1-1 مع لوكوموتيف موسكو في «يوروبا ليج»، البقاء قريباً من غريمه سان جيرمان وتعزيز نقاطه العشر التي حصدها من أربع مباريات، وذلك حين يستضيف رين الحادي عشر الأحد.