«انستجرام» مارادونا يعود إلى الحياة!



رضا سليم (دبي)



بدأ أبناء النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا في توثيق تاريخه الذي قضاء في الملاعب وكانت الخطوة الأولى تسلم حسابه الرسمي على «انستجرام»، والذي لم يكن نشطاً بعد وفاته ومن المنتظر أن تقوم عائلته بنشر الكثير من الصور والوثائق التاريخية من أجل الحفاظ على شعبيته حتى بعد رحيله.

تسلم أبناء النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا الذي توفي يوم 25 نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 60 عاماً إدارة حسابه الرسمي على «انستجرام» من أجل تكريمه، حيث يتابعه 6.9 مليون شخص، وكان غير نشط منذ وفاته.

ونشر أبناء مارادونا على الحساب: يريد أبناؤك ألا تنطفئ نارك التي لا مثيل لها أبداً لذلك سنجعل شبكاتك نشطة دائماً حتى تحظى بالتكريم الذي تستحقه حيثما يستطيع محبوك وعشاقك ذلك.

واحتفل حساب الدوري الإيطالي بمرور 37 عاماً على لعب دييجو مباراته الأولى في «الكالتشيو» بعد انضمامه إلى نابولي قادماً من برشلونة حيث نشر عبر «تويتر» صورة دييجو بقميص الفريق: في مثل هذا اليوم «الساحر مارادونا» يلعب أول مباراة له في الدوري الإيطالي.

وتستعد شركة «نتفلكس» العالمية لتقديم فيلم وثائقي جديد عن مارادونا خلال الفترة التي قضاها في نابولي بعنوان «الحلم المبارك»، وسيكون على غرار فيلم «الرقص الأخير» عن نجم كرة السلة مايكل جوردان وشيكاغو بولز، ويغطي الفيلم 7 سنوات للأسطورة الأرجنتيني مع نابولي.

وجاء المقترح من أوريليو دي لورينتيس مالك نابولي الحالي والذي أكد على مدة الفيلم 10 ساعات ويتحول إلى مسلسل تلفزيوني، ويدور حول السنوات الذهبية لمارادونا في نابولي من 1984 إلى 1991.

وتحتضن دبي المتحف الخاص للنجم الأرجنتيني لاعب بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي خلال معرض رياضة الإمارات في مركز #دبي التجاري من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين.