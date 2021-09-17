البايرن يعود إلى «البوندسليجا» معنويات «إذلال البارسا»!



برلين (أ ف ب)

وسط قلق بوروسيا دورتموند من إمكانية رحيل الثنائي المتوهج النروجي إرلينج هالاند والإنجليزي جود بلينجهام، يستضيف أونيون برلين يوم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم، طامحاً لتعزيز سلسلة انتصاراته الى أربع مباريات توالياً، بما فيها فوزه الأخير على بشيكتاش التركي 2-1، في دوري أبطال أوروبا، والتي برز فيها بلينجهام على نحو لافت.

وأكدّ مدرب دورتموند ماركو روزه أنّه «سيفعل المستحيل من اجل المحافظة على بلينجهام وهالاند»، في صفوف النادي الألماني، بعد بروز اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، خصوصاً بعد أن شكّلاً ثنائياً رائعاً.

يحتل دورتموند حالياً المركز الثالث في ترتيب «البوندسليجا» وله 9 نقاط، وهو سيطمح بلا أدنى شك إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على فولفسبورج المتصدر «12»، وبايرن ميونيخ الثاني «10»، بانتظار أي «زلة» من احدهما للاقتراب منهما.

بلغ لاعب وسط منتخب إنجلترا عامه الـ 18 فقط في يونيو الماضي، وهو كان نجم اللقاء الافتتاحي لدورتموند في دوري الأبطال من خلال تسجيله هدف الافتتاح وتمريره كرة الهدف الذي أحرزه زميله هالاند الذي بات في رصيده 21 هدفاً في 17 مباراة ضمن المسابقة القارية «الأم».

ينتهي عقد هالاند في العام 2024، أي قبل عام من انتهاء عقد بلينجهام، لكنهما باتا هدف كبار الأندية الأوروبية، ما يجعل روزه تحت وابل من الأسئلة حول مصيرهما.

وأجاب مدرب الفريق الأسود والأصفر «كلاهما لاعبان مع دورتموند، وأي شيء آخر ليس سوى في إطار الإشاعات».

وتابع «سوف أقوم بكل شيء لتأكيد بقائهما معنا»، مكتفياً بالصمت عند سؤاله عن إمكانية توقيع عقدين جديدين معهما.

سجّل هالاند 66 هدفاً في 66 مباراة مع دورتموند، ويملك بنداً جزائياً في عقده يصبح فعّالاً اعتباراً من العام المقبل، ما يمكنه من الرحيل مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت صحيفة «بيلد» المتخصصة إلى أن دورتموند يضع مهاجم تشيلسي الإنجليزي تيمو فيرنر على رأس أولوياته بديلاً محتملاً لهالاند في حال رحيله.

يتطلع فولفسبورج إلى المحافظة على مكتسبات المراحل الأربع الأولى التي حقق فيها الفوز بالعلامة الكاملة، عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت «الأحد».

أما من جهة أخرى، يطمح بايرن ميونيخ حامل اللقب المنتشي بفوز كبير في عقر دار برشلونة الإسباني 3-صفر في دوري الأبطال، إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف على أرضه بوخوم في أوّل مواجهة بين الفريقين منذ موسم 2009-2010.

ويعوّل الفريق البافاري على تعثر فولفسبورج من أجل الانقضاض على الصدارة، إذ يحتل فولفسبورج صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات من أربع مباريات، فيما يأتي بايرن ثانياً برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

كما يدخل بايرن الى المواجهة مطمئن البال بعد الأخبار عن تجديد لاعبي وسط منتخب ألمانيا ليون جوريتسكا ويوزوا كيميش عقديهما مع النادي.

وقال مدرب بوخوم توماس رايس إنّ ناديه انتظر 11 عاماً من أجل مباراة كهذه، ولكن سيكون على فريقه تقديم أداء مغاير تماماً بعد هزائم أخيرة أمام هيرتا برلين وكولون وإلا سيتعرّض لنتيجة قاسية أمام البافاري.

يقدّم المهاجم المخضرم ماكس كروسه «33 عاماً» أداءً نموذجياً مع فريقه أونيون برلين، حيث يشكّل ثنائياً قوياً مع المهاجم النيجيري تايوو أوونيي الذي نجح في التسجيل بالمباريات الثلاث الأولى من الموسم.

وقال إبن الـ 24 عاماً إنه تعلم الكثير من اللعب إلى جانب كروسه الذي مثّل منتخب ألمانيا للمرة الأخيرة قبل ست سنوات.

بخلاف دورتموند، لا يزال أونيون برلين بلا خسارة هذا الموسم بانتصار وثلاثة تعادلات، وستكون مواجهة هالاند - بلينجهام من جهة وكروسه وأوونيي من جهة أخرى محط أنظار عشاق الكرة الألمانية في نهاية الأسبوع.