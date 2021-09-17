الوحدة يواجه النصر في ربع نهائي «الأبطال»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي أجريت اليوم «الجمعة» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهة الوحدة لفريق النصر السعودي، فيما يلعب الهلال السعودي مع بيروزي الإيراني، وتقام المباراتان بالعاصمة الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل، على أن يلتقي الفائزان في نصف النهائي 19 أكتوبر، ويقام نهائي البطولة بين فريقين أحدهما من الغرب، والثاني من الشرق يوم 23 نوفمبر المقبل.

وكان «العنابي» قد تأهل إلى دور الثمانية بفوزه على الشارقة بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، والنصر على تراكتور الإيراني 1-0، بينما فاز الهلال على الاستقلال الإيراني 2-0، وبيروزي على الاستقلال الطاجيكي 1-0.

وأسفرت قرعة رباعي الشرق عن لقاء تشونبوك موتورز الكوري مع مواطنه أولسان هيونداي، فيما يلتقي بوهانج ستيلرز الكوري مع ناجويا جرامبوس الياباني، وتقام المباراتان في كوريا الجنوبية.

وجاء تأهل أولسان عقب فوزه بركلات الترجيح على كاوازاكي الياباني، وفاز ناجويا جرامبوس على دايجو الكوري 4-2، وفي المقابل، تغلب تشونبوك على باثوم يونايتد التايلاندي بركلات الترجيح، وصعد بوهانج على حساب سيريزو أوساكا الياباني.