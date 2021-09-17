لوكاكو وكين.. من يكسب الرهان؟



لندن (أ ف ب)

تتركّز الأنظار مجدداً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد المفاجئة أمام يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يحاول مع «الشياطين الحمر» التعويض عند حلوله ضيفاً على وستهام الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويتصدر «اليونايتد» الترتيب بعشر نقاط، متساوياً مع تشيلسي وليفربول وإيفرتون.

وتبرز مواجهة تشيلسي بطل أوروبا مع مضيفه وجاره اللندني توتنهام الذي يحاول تعويض سقوطه أمام كريستال بالاس بعد ثلاثة انتصارات افتتاحية.

ويتوقع أن يخوض ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح ومانشستر سيتي حامل اللقب مشواراً سهلاً، عندما يستقبل الأوّل كريستال بالاس الحادي عشر والثاني ساوثهامبتون الرابع عشر.

في المقابل، يرزح الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال تحت الضغط برغم فوزه في الجولة الماضية، بعد ثلاث خسارات افتتاحية، ما شكّل بداية كارثية للفريق اللندني الذي يحلّ على بيرنلي المتواضع.

طالب النروجي أولي جونار سولسكاير لاعبيه باللعب أفضل وتقديم ردّ سريع، برغم الأجواء الإيجابية التي شكلتها عودة المخضرم رونالدو إلى ملعب «أولد ترافورد»، إثر رحلة طويلة مع ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي.

وقدّم أفضل لاعب في العالم خمس مرات أداءً رائعاً خلال الفوز الأخير على نيوكاسل، كما هزّ الشباك باكراً في برن، إلا أن طرد آرون وان-بيساكا أدى إلى خسارة الفريق الأحمر بعد أن اهتزت شباكه في اللحظات القاتلة إثر تمريرة خاطئة من المهاجم جيسي لينجارد.

علّق سولسكاير على الوضع المعنوي للفريق «كما تعلمون، إنها انتكاسة، علينا أن نحقق نتيجة أفضل، ولدينا 5 مباريات لنحصل على هذه النقاط العشر أو ال12 التي نحن بحاجة إليها لبلوغ ثمن النهائي عن المجموعة السادسة التي تضم فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي «تعادلا 2-2».

وتابع «من المؤكد أنها ليست البداية التي أردناها لكننا فريق جيد وبإمكاننا استعادة توازننا مجدداً».

على الورق، لن تكون مواجهة وستهام لقمة سائغة، كونه استهل الموسم الجديد بشكل جيد أيضاً بتحقيقه فوزين وتعادلين، كما بدأ مشواره في دور المجموعات من مسابقة «يوروبا ليج» بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي 2-صفر الخميس.

ويتواجه الفريقان مجدداً الأربعاء المقبل لكن هذه المرة في «أولد ترافورد» ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.

يقارع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، العائد إلى تشيلسي، الهداف الدولي لتوتنهام هاري كين، في مواجهة لندنية منتظرة الأحد، يحقّق لوكاكو، القادم من الإنتر بعد قيادته إلى لقب الدوري الإيطالي، بداية رائعة في «البريميرليج»، بعدما استعاده تشيلسي مقابل 135 مليون دولار.

سجّل أربع مرات في أربع مباريات، بينها رأسية في مرمى زينيت الروسي منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وبعد معاناة «البلوز» من التسجيل نهاية الموسم الماضي، أقرّ المدرب الألماني توماس توخل أن تألق «المجنزرة» لوكاكو شكّل نسمة هواء لفريق غرب العاصمة «هو اللاعب الذي كنا نفتقده».

تابع «هو أيضاً متواضع، منفتح دوماً للجميع وهذا يمنح طاقة وأجواء نفخر فيها».

وفيما يعيش لوكاكو أجمل أيامه، يخوض كين موسما جديداً مع توتنهام بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي.

لا يزال هداف فريق شمال العاصمة تواقاً لإحراز أوّل ألقابه بعد 13 سنة مع توتنهام، لكن رئيس النادي دانيال ليفي رفض تلبية رغباته بالرحيل.

وفيما يسعى توتنهام المتعادل مع رين الفرنسي 2-2 في مباراته الأولى في دور المجموعات للمسابقة المستحدثة «كونفرس ليج»، لتعويض خسارته المذلة أمام كريستال بالاس في الدوري، سيبلسم كين جراحه بحال افتتح عدّاد تسجيله هذا الموسم.

بعد المطالبة بتنحيته سريعاً اثر ثلاث خسارات كارثية مطلع الموسم، عوّض أرتيتا مدرب أرسنال بفوز على نوريتش المتواضع.

لكن الإسباني يدرك تماماً أن الفوز بهدف لن يتذكره جمهور النادي بحال عدم تكراره على بيرنلي.

برغم ذلك، يتوقع أرتيتا مستقبلاً جيداً لنادي شمال العاصمة «يمكنني رؤية الضوء، أنا متفائل طوال الوقت».

تابع «يمكننا مواجهة «مطبات» على المسار نحو ذلك الضوء، لكن بمقدوري رؤية أضواء كثيرة».

وفيما حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على لايبزيغ الألماني 6-3 في دوري الأبطال، طالب مدربه الإسباني بيب جوارديولا جماهير ملعب الاتحاد بحضور أكبر لتشجيع الفريق.

حضر نحو 38 ألف متفرج في المسابقة القارية مقابل 50 ألفاً في أول مباراتين على أرضه في الدوري.

لكن الأمين العام لرابطة مشجعي النادي كيفن باركر طالب جوارديولا بمزيد من التقدير لأموال ووقت الجماهير «لا يفهم الصعوبات التي يواجهها الناس للحضور إلى ملعب الاتحاد مساء الأربعاء».

تابع «لديهم أطفال يفكرون بهم، وربما لا يستطيعون تحمل الكلفة، وهناك مخاوف حيال كورونا، طبعاً هو أفضل مدرب في العالم، أعتقد أنه يجب أن يركز على عمله».

