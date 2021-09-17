«خليفة البرغوث» جاهز لتمديد عقده مع «البارسا»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الدولي الإسباني أنسو فاتي «18عاماً» لاعب برشلونة، والذي ينحدر من أصول غينية، في طريقه إلى تجديد عقده، إذ وصل بالفعل خورخي مينديز وكيل أعماله إلى العاصمة «الكتالونية»، من اجل إجراء مباحثات مع إدارة النادي للاتفاق على التفاصيل الأخيرة لعقد فاتي الجديد.

ورغم كل الأحداث التي شهدها النادي في الآونة الأخيرة، ومنها رحيل نجم الفريق الأول ليونيل ميسي نتيجة الأزمة المالية، إلا إن فاتي خريج «أكاديمية لاماسيا» مصمم على البقاء مع الفريق، ولن يستسلم لإغراءات أندية عديدة تسعى للحصول على خدماته، على حد قول وكيله مينديز.

فاتي الذي ينظر إليه في «كتالونيا» على إنه الخليفة المنتظر لميسي، لا يرى أي مستقبل له بعيداً عن «البارسا».

وفي سياق متصل، ذكر موقع «ياهو سبورت» إن حصول فاتي على القميص رقم 10 الذي كان يرتديه ميسي، بقدر ما يمثل ضغطاً على اللاعب، فإنه يعتبر لفتة مهمة ترمز إلى إنه يتم تأهيله لقيادة الفريق خلال السنوات المقبلة، وقال الموقع إن أنسو فاتي لا يريد أن يحرم نفسه من هذا الشرف.

وإذا كان بعض لاعبي «البارسا» اضطروا إلى تخفيض رواتبهم، حتى يستطيع النادي احترام سقف الرواتب الذي حددته رابطة «الليجا»، فإن فاتي يعتبر حالة مختلفة، لأنه في الأساس يحصل على راتب منخفض جداً، بالقياس إلى كل اللاعبين الآخرين، وتطور أداء فاتي كثيراً بمجرد صعوده إلى الفريق الأول، ولكن الإصابة حرمته لما يقرب من العام من المشاركة في المباريات.

ومن المنتظر أن يكون ظهوره الأول في المباريات الرسمية يوم 23 سبتمبر الجاري، عندما ينزل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على قادش في الدوري الإسباني، لأن من الصعب لحاقه بمباراة غرناطة يوم الاثنين القادم في المسابقة نفسها.

وكان فاتي أصيب بتمزق شديد في الغضروف المفصلي للركبة، في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس يوم 7 نوفمبر الماضي، واضطر إلى إجراء جراحة عاجلة، ولكن عملية إعادة تأهيله تأخرت كثيراً بسبب معاودة الألم له خلال مرحلة العلاج الطبيعي.