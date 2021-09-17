«أيقونة الشياطين» يصف فان دي بيك بـ «التائه»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم ينجح الشاب الهولندي دوني فان دي بيك حتى الآن، في تقديم أوراق اعتماده لاعباً من طراز عالمي مع مانشستر يونايتد الذي اشتراه من أياكس أمستردام في سبتمبر 2020، بعد أن رأى في تألقه مع فريقه السابق، ما يشير إلى أنه سيكون أحد أفضل صناع اللعب في أوروبا، ولكنه للأسف لم يستطع أن يحجز مكاناً ثابتاً له في تشكيلة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لـ «اليونايتد»، ما أثار تساؤلات عديدة حول مستقبله في «أولد ترافورد».

ولم يلعب فان دي بيك أساسياً هذا الموسم، إلا مرة واحدة، وكانت في مباراة يونج بويز التي خسرها «الشياطين الحمر» 1-2، في إطار الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ثم خرج بين الشوطين، إذ اضطر سولسكاير إلى استبداله، بعد أن حصل الظهير آرون وان بيساكا على بطاقة حمراء.

حالة فان دي بيك دفعت عدداً من خبراء اللعبة ونجوم «اليونايتد» القدامى إلى المطالبة بالاستغناء عن خدماته بنهاية هذا الموسم، ما لم يستطع أن يعدل موقفه سريعاً.

ومن هؤلاء النجوم، البلغاري المخضرم ديميتار برباتوف «أيقونة الشياطين الحمر»، خلال الفترة من 2008إلى 2012، إذ قال في تصريحات لشبكة «بيتفير»: فان دي بيك يبدو تائهاً في الملعب ولا يحصل على وقت مناسب للمشاركة مع الفريق في المباريات، ما يزيد من صعوبة مهمة إنقاذ مسيرته مع «الشياطين».

وعلق برباتوف الذي لعب مع «اليونايتد» 108مباريات، وسجل 48 هدفاً قائلاً: تاريخ مروره على «اليونايتد» يتلخص فقط في اللعب أساسياً في مباراة يونج بويز، ثم خروجه بين الشوطين في نفس المباراة، والمعنى إنه إذا لعب أساسياً يتم استبداله، وإذا جلس احتياطياً لا يلعب إلا عشر دقائق على أقصى تقدير، ولم تتح له الفرصة للعب مباراة كاملة حتى يمكن الحكم عليه.

وأضاف برباتوف الذي سجل مع منتخب بلاده 48 هدفاً في 78 مباراة دولية: الأمور لا تسير سيراً حسناً معه وهذا أمر مؤسف لأن «اليونايتد» دفع فيه مبلغاً كبيراً من المال «35 مليون جنيه استرليني بخلاف 4 ملايين جنيه إضافات أخرى»، وتلك هي نتيجة أن تنفق على لاعب الكثير من المال لمجرد إرضاء جماهيرك.

واختتم برباتوف تصريحاته بقوله: كنت أتمنى أن يحصل على فرصة حقيقية، ولكن هذا الأمر يبدو صعباً جداً، ولهذا على النادي أن يقرر بيعه لو أمكن لتقليل خسائره.