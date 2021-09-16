الجماهير تؤيد «مونديال العامين»

لوزان (أ ف ب)

تؤيّد غالبية مشجعي كرة القدم إقامة كأس العالم «أكثر تواتراً»، وفقاً لاستطلاع على الإنترنت نشره الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا»، في خضم نقاش حول مشروع إقامتها مرّة كل سنتين بدلاً من أربع، كما هو معمول به راهناً. وبحسب دراسة أجرتها «إيريس-يوجوف» على 15 ألف شخص «مهتمين بكرة القدم»، ونشرها الاتحاد الدولي، تريد غالبيتهم مشاهدة المسابقة الدولية الأهم في العالم في فترة أقل من أربع سنوات.

لكن الدراسة تظهر فوارق قوية فيما يتعلق بالمناطق الجغرافية وأعمار المستجيبين للاستطلاع.

وتُعدّ «الأجيال الشابة في جميع المناطق» و«الأسواق النامية» الأكثر ترحيباً بهذه الفكرة، فيما بقي الأكبر سناً من عشاق الكرة أكثر وفاءً لبطولة تقام مرة كل أربع سنوات، كما جرت العادة منذ عام 1930. ويلي هذا الاستطلاع مسح «موسّع» لمئة ألف شخص في «أكثر من مئة دولة».

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين، والتي ظهرت دون جدوى في التسعينيات، في أوائل مارس الماضي من قبل المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي ومدير التطوير في «الفيفا» حالياً الفرنسي أرسين فينجر، وبرزت بقوة الأسبوع الماضي الأطراف المعارضة لها.

وأطلق «الفيفا» دراسة جدوى اقترحها الاتحاد السعودي، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 في «الفيفا» الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2021.