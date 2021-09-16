«المنتخبات» تجتمع مع مارفيك

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن اجتماعاً مرتقباً يجمع الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، ولجنة المنتخبات خلال اليومين المقبلين، وتحديداً مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تبادل وجهات النظر حول آلية التحضيرات الخاصة بـ «الأبيض»، وكل ما يتعلق بالتجمع المقبل، تحضيراً لمباراتي إيران والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2022».

مارفيك سبق وقدم تقريراً إلى اللجنة عقب العودة من الأردن حول أسباب التعادل أمام لبنان وسوريا، في بداية مشوار التصفيات، وتقرر مناقشة تصور المرحلة المقبلة في اجتماع موسع بين الجانبين يعقد خلال الفترة المقبلة.